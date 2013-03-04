《香港报摘》--其他报纸重要消息3月4日

* 明报

--工商银行 行长杨凯生表示，工行今年会继续拓展理财产品业务。他预期，内地社会直接融资占比还将继续提升，银行贷款作为间接融资，则会平稳增长。

--世茂房地产 董事长许荣茂表示，中央提出的城镇化政策对房地产商而言是一大商机，又认为中央上月重提要打压楼价，不代表要将房地产市场压死。

--信义玻璃 上周重启太阳能业务分拆上市计划。行政总裁董清世表示分拆的工作量不大，预料年中前应该可完成。 * 星岛日报

--发展局局长陈茂波承认，上周公布的明年卖地计画46幅私人住宅用地之中，有22幅土地未完成改变规划程序，相信政府各部门将会配合，矛以优先处理。他指若等程序完结才加入卖地表，只会拖慢供应。

--新财政年度卖地计画加入南区寿臣山道西与黄竹坑径交界地皮，项目可剪裁超级豪宅洋房物业，故迅速成为市场焦点。综合测计师估计地皮楼面尺价最少值30,000港元，故总地价起码26亿港元。并料发展商将会踊跃竞投

--市场有传两会后将出台前海产业准入目录。关于前海的发展，招商局集团董事长傅育宁表示，前海发展及粤港两地合作会逐步稳健推进，亦有机会进行管理、税制方面的改革。 * 苹果日报

--据市场消息透露，今天截止招股的蔼华押业 国际配售已录得6倍超购。

--富力地产 公布，按照已签署的销售约定，今年2月份之协议销售额约26.1亿元人民币，较去年同期分别上升8.6%。 * 东方日报

--市场人士预料，周五(8日)截标的何文田常乐街豪宅地，竞投意欲将受影响，或以估值下限90亿港元售出。

--据悉，香港交易所 正与中央结算及证监会研究简化新股认购申请表(白表及黄表)，目的是减少申请表的重复资料，及令申请表浅白扼要，利便股民申购。 080823 * 文汇报

--地产建设商会执委会主席梁志坚表示，政府最近推出双倍印花税令楼市交投减少，而且今年供应多，不排除个别发展商会因此减价。

--去年内地经济增长放缓，加上房地产调控继续，影响了内地的水泥产业。华润水泥 2012年全年盈利23.24亿港元，较上年下跌44.37%。

--第一拖拉机 公告，公开发行不超过 15亿元人民币公司债券，债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可。是次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为8亿元人民币。 * 大公报

--领汇 停车场及合约事务总经理许志杰表示，未来10年将投放超过10亿港元，陆续为领汇停车场进行翻新工程，令整个停车场设备升级计画投资额逾6亿港元。

--承销团消息透露，周二(5日)截止公开发售的汽车发动机生产商新晨动力 ，国际配售已超额认购两倍。