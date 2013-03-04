港报社评:减支料无大害，股市冷静有理--信报3月4日

美国民主共和两党无法就加税削支达成协议，总统奥巴马上周终于签署了法令，3月1日起减支计划自动启动，但投资者似乎无视削支对经济造成的风险，美股续升，收市指数更创5年新高。 虽然美国国会预算局之前不断警告，减支850亿美元可能导致70万个就业职位流失，拖累今年经济增长0.6%。然而，上周金融市场对美国启动减支机制的反应相当平淡，美股指数更重上14,000点水平，较2007年10月9日当日，即金融大暴跌前仅低75点，市场冷静得有道理。 由于美国股市和房地产市场向好，资产价格回升，相信可以令消费信心持续得到动力。美联储局主席贝南奇上周出席参议院银行事务委员会听证会上强调，购债计划对经济复苏益处明显，而且风险暂时可控，也冲淡了外间对美联储提早“退市”的恐惧。 目前，失业率依然居高不下;另一方面，非美货币相对疲弱，美元指数坚挺，预料美元强势持续，令外国进口货价相对廉宜，加上油价稳定，意味通胀升压不大，令美联储有继续施行货币量宽的主导性和政策空间。 当前经济复苏基调健康，政府对减支构成的经济下行压力，亦有采取应对的政策空间，对冲风险，故而此举对美国和全球经济的冲击，应该不致构成显着影响。如今美国民主及共和两党在减支、削赤和提高举债上限的博弈，不仅成为滋扰国际金融市场的因素，也令美国政府政策形成的稳定性和可预期性不断弱化，腐蚀主权评级的良好基础。