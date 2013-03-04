分析：中国高学历领导人比例上升

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月1日 - 1997年，孙政才获得中国农业大学博士学位，根据他的博士论文，他所研究的是不同肥料对中国北方作物轮作的影响。

对于中国这一世界最大的粮食生产与消费国，此类研究对于提高产量至关重要。但是在一向由工程专业出身的官员占据大量高级职务的中国政坛，以往这对于跻身高层并无多大助益。

孙政才的例子代表着中国政坛深远变化中的一个侧面。据Connected China的数据，中国共产党高层涌现来自各个不同学科、受过高等教育的领导人。Connected China是路透新推出的互动新闻网站，追踪中国领导人的职业生涯和相互间的关联。

现年49岁的孙政才在去年11月的中共十八大上当选中央政治局委员。本届25名中央政治局委员都拥有大专及以上学历，其中五名拥有博士学位。

一些教育专家解释称，受教育程度更高的领导人崛起，是中国经济和社会愈发复杂的结果。

这种现象也反映出中共的变化。革命战士曾给技术派工程师们让路，后者引领了工业化，而现在工程专业的领导人又将权力交给更加符合新形势的领导人。

清华大学地球系统科学研究中心教授宫鹏表示，随着社会的进步，领导人的背景多样化总是好事，他们能够带来不同的思维和技能。

Connected China数据显示，本届拥有博士和硕士学位的中央政治局委员数量远高于往届。

另外四名拥有博士学位的中央政治局委员分别是：习近平、李克强、刘延东和李源潮。习近平毕业于清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业，李克强毕业于北京大学法律系和经济学院经济学专业，刘延东毕业于吉林大学行政学院政治学理论专业，李源潮毕业于中央党校。

十八届中共中央政治局委员中有九人拥有硕士学位，三人拥有其他高学历。

领导人的专业范围也更加广泛。10年前，受过大学教育的20名中央政治局委员中有15名毕业于工程学或自然科学。最高层领导人更是以工程专业背景的为主。

2002年的九位中央政治局常委中，八人出身工程专业，一人学的是地质专业。其中四人毕业于清华大学工程专业。

本届中央政治局委员中只有四人出身工程学专业，其他委员毕业于经济、金融、工商管理、法律、人文学科和社会学科等专业。七名常委中只有习近平和俞正声有工程学学历。

一些中国教育家对领导层中工程专业减少的趋势表示欢迎。

宫鹏表示，工程专业出身的如果不学管理，或许不能成为好的管理者，最终也很难成为好的行政管理者。他认为上述趋势将提升对中国的治理质量。

上世纪80年代初，邓小平要求中共培育一代受教育程度更高的干部，从而加快中国的市场化改革。

政治分析人士和教育专家称，中国崛起为贸易和军事大国，也更加促使中共选择受过更好教育和更精干的领导人。

“中国和世界都在变，需要对问题有更为深刻的理解，”中国政治专家、美国海军学院教授俞茂春（音）表示。

Connected China数据显示，是否拥有省级工作经验对能否进入中央政治局也变得更为重要。

1992年的23名中央政治局委员中，只有九人曾担任过省委书记或市委书记职务。本届中央政治局25名委员中，19人曾担任或正在担任省级职务，包括担任重庆市委书记的孙政才。

包括胡锦涛在内的很多拥有工程学学位的高层领导，都曾长期与所学专业不太相关的领域打交道。

“从西方角度看，他们并不是真正的工程师，而是政治家。他们并未投身于科学，而是专注于政治体系，”俞茂春说道。

尽管党内高层领导人受教育的领域更加广泛，但男性占主导地位的情况改变不大。