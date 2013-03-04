台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北3月4日 - 台湾央行周一表示，开放14、28、91和182四种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为6,823.9亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：14及28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行937.5亿台币存单。

为了改善发行30天期存单因假日因素，易使每日存单到期金额集中或偏低的情况，央行自上周三起改发行28天期定期存单，利率维持在0.87%不变。91和182天期存单则照旧。

央行也表示，至4日为止，央行增加开放14天期存单供银行申购。