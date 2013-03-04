《中国报摘》－其他报纸重要消息3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
－中国招商银行 行长马蔚华提交的提案内容包括：允许银行从事财富管理信托业务；投资参股或控股信托、证券、保险以及其他非银金融机构；允许银行获得企业部分股权或认股期权，并允许银行向PE直接投资或发放贷款等。
－由于今年春节在2月份，节日需求导致食品价格大涨，受此影响，市场普遍预期，2月份居民消费价格指数（CPI）同比涨幅或反弹至2.9%左右。
**第一财经日报**
－房地产“新国五条”细则出台后，作为“配角”的商业银行，正在静待最新调整方案。日前从多家中资银行获悉，银行方面尚未收到调整二套房贷政策的明确通知，因此仍按照首付比例最低六成、贷款利率最低为基准利率的1.1倍操作。
－在2月国产航空煤油价格上调137元人民币/吨基础上，航空公司在3月的燃油成本将继续增加。从航空公司获悉，已收到通知，自3月1日起，国产航空煤油的出厂价从2月的7,526元/吨上调至7,885元/吨，上调幅度为359元/吨。
**证券时报**
－住建部长姜伟新表示，对控制房价有信心。
**21世纪经济报 道**
－ 铁道部的机构改革已经箭在弦上。消息人士透露，铁道部将分拆为国家铁路总局和中国铁路总公司，其中国家铁路总局将按照副部级的设置并入大交通部；而将划至国资委麾下的中国铁路总公司究竟为副部级还是正部级单位暂未有确切消息。(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。