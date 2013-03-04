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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 09:25 BJT

《中国报摘》－其他报纸重要消息3月4日

**上海证券报**

－中国招商银行 行长马蔚华提交的提案内容包括：允许银行从事财富管理信托业务；投资参股或控股信托、证券、保险以及其他非银金融机构；允许银行获得企业部分股权或认股期权，并允许银行向PE直接投资或发放贷款等。

－由于今年春节在2月份，节日需求导致食品价格大涨，受此影响，市场普遍预期，2月份居民消费价格指数（CPI）同比涨幅或反弹至2.9%左右。

**第一财经日报**

－房地产“新国五条”细则出台后，作为“配角”的商业银行，正在静待最新调整方案。日前从多家中资银行获悉，银行方面尚未收到调整二套房贷政策的明确通知，因此仍按照首付比例最低六成、贷款利率最低为基准利率的1.1倍操作。

－在2月国产航空煤油价格上调137元人民币/吨基础上，航空公司在3月的燃油成本将继续增加。从航空公司获悉，已收到通知，自3月1日起，国产航空煤油的出厂价从2月的7,526元/吨上调至7,885元/吨，上调幅度为359元/吨。

**证券时报**

－住建部长姜伟新表示，对控制房价有信心。

**21世纪经济报 道**

－ 铁道部的机构改革已经箭在弦上。消息人士透露，铁道部将分拆为国家铁路总局和中国铁路总公司，其中国家铁路总局将按照副部级的设置并入大交通部；而将划至国资委麾下的中国铁路总公司究竟为副部级还是正部级单位暂未有确切消息。(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
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