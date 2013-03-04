《中国报摘》－其他报纸重要消息3月4日

**上海证券报**

－中国招商银行 行长马蔚华提交的提案内容包括：允许银行从事财富管理信托业务；投资参股或控股信托、证券、保险以及其他非银金融机构；允许银行获得企业部分股权或认股期权，并允许银行向PE直接投资或发放贷款等。

－由于今年春节在2月份，节日需求导致食品价格大涨，受此影响，市场普遍预期，2月份居民消费价格指数（CPI）同比涨幅或反弹至2.9%左右。

**第一财经日报**

－房地产“新国五条”细则出台后，作为“配角”的商业银行，正在静待最新调整方案。日前从多家中资银行获悉，银行方面尚未收到调整二套房贷政策的明确通知，因此仍按照首付比例最低六成、贷款利率最低为基准利率的1.1倍操作。

－在2月国产航空煤油价格上调137元人民币/吨基础上，航空公司在3月的燃油成本将继续增加。从航空公司获悉，已收到通知，自3月1日起，国产航空煤油的出厂价从2月的7,526元/吨上调至7,885元/吨，上调幅度为359元/吨。

**证券时报**

－住建部长姜伟新表示，对控制房价有信心。

**21世纪经济报 道**