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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 09:41 BJT

中国期市：上海螺纹钢期货跌至两个月低点，因楼市调控措施掀需求忧虑

路透新加坡3月4日 - 上海螺纹钢期货周一跌逾2%，至12月以来最低，因市场担心中国近期调控房地产的举措将打压钢铁需求。

交投最活跃的上海10月螺纹钢期货 触及每吨3,921元人民币的盘中低点，为12月24日来最低。

中国国务院周五公布房地产调控政策细则， 要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。 (完) (编译 程琳; 审校 张涛)
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