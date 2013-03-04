港报社评: 升降机坠落意外恐冰山一角，检测制度须全面检讨--明报3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
香港触目皆是高楼大厦，市民大都要乘搭升降机，所以，前晚发生的4缆全断7名乘客全部重伤的升降机坠落事故非常令人不安;更令人担忧的是，当局昨天巡查后发现更多升降机的维修保养出现问题，今次事故很可能只是冰山一角。政府必须汲取血的教训，全面检视升降机的维修保养及检查制度，是否出现系统性问题，务求亡羊补牢，避免惨剧重演。
香港的升降机并非无王管，因应过去多次发生的升降机事故，去年底政府已落实新法例，加强升降机的监管，亦已建立了“注册升降机承建商表现评级”制度，按理涉事的升降机应该十分安全。 然而，制度存在并不代表一定运作良好。现实告诉我们，发生事故的升降机4条钢缆全断，多重保险全部失效。电梯维修商固然责无旁贷，事故也暴露目前的监管制度出现了严重漏洞。维修商的保养质素是有问题了，但是负责监管的部门又能置身事外吗?当局的抽查是否足够?负责检测者是否马虎了事?检测制度是否只是纸上谈兵、形同虚设?市面上那些声称已经通过检查的升降机，到底是否安全?统统都是疑问。 同样值得注意的是，这次负责维修保养涉事升降机的公司，最新一次维修表现评分在全港35间公司中排29位。表现已经如此不济，排名在它之后的公司，质素会否更劣?它们负责维修保养的升降机，安全情况如何?香港旧楼甚多，旧式升降机比比皆是，若然这批升降机的维修保养出现问题，形同一个个都市炸弹，政府必须正视，尽早拆除。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。