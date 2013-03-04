港报社评: 升降机坠落意外恐冰山一角，检测制度须全面检讨--明报3月4日

香港的升降机并非无王管，因应过去多次发生的升降机事故，去年底政府已落实新法例，加强升降机的监管，亦已建立了“注册升降机承建商表现评级”制度，按理涉事的升降机应该十分安全。 然而，制度存在并不代表一定运作良好。现实告诉我们，发生事故的升降机4条钢缆全断，多重保险全部失效。电梯维修商固然责无旁贷，事故也暴露目前的监管制度出现了严重漏洞。维修商的保养质素是有问题了，但是负责监管的部门又能置身事外吗?当局的抽查是否足够?负责检测者是否马虎了事?检测制度是否只是纸上谈兵、形同虚设?市面上那些声称已经通过检查的升降机，到底是否安全?统统都是疑问。 同样值得注意的是，这次负责维修保养涉事升降机的公司，最新一次维修表现评分在全港35间公司中排29位。表现已经如此不济，排名在它之后的公司，质素会否更劣?它们负责维修保养的升降机，安全情况如何?香港旧楼甚多，旧式升降机比比皆是，若然这批升降机的维修保养出现问题，形同一个个都市炸弹，政府必须正视，尽早拆除。