港报社评：制订政策全面改善升降机维修--星岛日报3月4日

近年升降机意外屡有发生，日前北角一宗钢缆全部断裂的意外，虽然暂时未有导致死亡个案，但严重程度引人关注。连串事件反映升降机维修问题多多，当局必须从政策层面研究，如何提升保养质素，以免发生严重意外再亡羊补牢，已叹太迟。 出事保养公司排名偏低，说明当局的评分制度有一定作用的同时，难免令市民问一个问题，其他排名比信科还要低的公司，水平又去到怎样程度？如果昨日检查的升降机已有多部停用，其他未经检查的运作质素是否同样不理想呢？假如信科有这样的表现，连同其他排名偏低的保养商，有问题的升降机数目可能相当惊人。 维修保养涉及经常开支，费用高低是业主或管理公司考虑的最主要因素，特别是价值不高的旧楼，小业主负担能力有限，未必会找有规模的大公司提供服务。维修保养公司要竞投生意，只有将货就价。如果当局没有发挥好“球证”角色，大家只顾割价，出现零件和员工培训欠佳的状况日益普遍。 要提高升降机维修保养水准，同时维护消费者和业界生存环境，当局不能一味提高安全标准和监管，比较理想的方法，是在提高要求的同时，协助业界加强竞争力，避免中小型公司被大量淘汰，市场落入几家大公司手上，令小业主失去选择。 升降机维修水平未如理想，已经是冰封三尺的问题，官员若仍然只是针对个案小修小补，令人担心终会闹出重大事故。这些涉及大范围的政策，只靠机电署这些技术部门处理，未必有足够权力和资源作出全面改善。在库房充盈而政府要做好重视民生大事的思维下，如何全面提升本港升降机维修水平，理应获得高层官员正视。