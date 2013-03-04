港报社评：彻查事故原因，填补监管漏洞--文汇报3月4日

北角英皇道前晚发生酒楼升降机4钢缆全断急坠酿7伤意外，1名伤者仍危殆，当局将化验缆索并循多方向包括有否人为疏忽调查。升降机是市民常用工具，关涉人命，4缆同断后制动系统失效而急坠导致伤人意外，性质严重，反映本港升降机监管制度长期存在漏洞。当局须彻查原因，追究责任，引入即时停牌等罚则，收紧发牌制度，加强监管。同时，当局还需支援业内面对人手不足问题，确保升降机维修符合安全水平。 事故中，不但钢缆全断，而且限速器无法启动，升降机安全机制没有发挥应有作用，性质十分严重。事实上，惯常使用有关升降机的茶客亦早已察觉异样，承办商却称已更换新钢缆，亦完成保养及年检不久，但钢缆断口有锈蚀现象，专家指可能涉及更换技术、失修或缆索出现质量问题，反映现有监管机制存在漏洞，无法及早检查和有效监管承办商妥善维修保养升降机。 升降机业界一直面对人手不足问题，由于升降机技术人员普遍出现工资低过市价、工人底薪微薄情况，以致人才流失，承办商亦面对价格竞争和品质保证种种经营困难，导致业内良莠不齐。 升降机是涉及人命的运输机器，当局必须亡羊补牢，彻查事故原因，对症下药，完善监管机制。当局需进一步加入包括即时扣分除牌等罚则，并收紧发牌制度，全面检讨评分过低的承办商质素和管理方式是否存在隐患，同时加强人手培训，吸引新人入行，适切支援业界，理顺行业结构性问题。