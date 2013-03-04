重发-中国金融：政协委员建议应允许浦发硅 谷银行试点较早开展人民币业务

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路透上海3月4日 - 全国政协委员郭广昌和朱玉辰近日向全国政协提出提案，建议国家有关部门开展试点，允许浦发硅 谷银行较早开展人民币业务，以满足国内科技创新型企业的实际需要，填补国内科技金融市场的空白，真正走出有中国特色的科技金融之路。

浦东硅 谷银行是浦发银行 与美国硅 谷银行成立的中外合资银行，去年8月开业,其在监管上被视同外资银行。根据中国相关规定，外资银行营业性机构须在中国境内开业三年以上，并在申请前2年连续盈利且满足国务院银行业监督管理机构规定的其他审慎性条件的情况下，方具备提出经营人民币业务申请的资格。这就意味着浦发硅 谷银行在开业后的至少三年内只能为客户提供外汇业务。

提案称，与服务成熟跨国企业的其他外资银行不同，浦发硅 谷银行的客户定位是境内科技创新型企业，重点是信息科技、生命科学、清洁能源等几个特定高科技领域的创新企业。这些行业中处于早中期成长阶段的科技创新型中小企业将是该行的客户主体。这类客户往往仍处于研发和测试等阶段，除少数需进口技术设备的企业外，很少会有进出口业务和外汇收支，因此并没有国内外汇贷款需求。同时，这类客户在早中期成长阶段，大多专注于国内细分市场，尚未拓展海外市场，因此外贸活动有限，外汇资金需求很低。

另一方面，科技创新型中小企业的人民币业务需求非常旺盛，企业的研发测试、设备采购等经营活动主要都在国内，资金往来的币种主要是人民币，人民币贷款对于这类企业而言将是重要的融资方式。而根据国家外汇管理的相关规定，境内外资银行向境内机构发放的外汇贷款，一般情况下不得结汇转为人民币资金使用。因此，浦发硅 谷银行无法满足客户最主要的融资需求。

另外，浦发硅 谷银行目前只能吸收外币存款，而科技创新型企业在早期往往着重拓展国内市场，企业在岸外汇存款十分有限。更加上当前人民币仍存在升值预期，企业普遍更倾向持有人民币资产，导致银行吸收外汇存款面临更大的难度。另外，浦发硅 谷银行不办理零售业务，不能吸收个人外汇存款，进一步增大了其吸收存款的难度。缺乏存款资金来源限制了浦发硅 谷银行扩大对创新企业融资支持的能力。

浦发硅 谷银行无法开展所在国本币业务，限制了浦发硅 谷银行服务科技创新型企业的独特功能。值得一提的是，硅 谷银行伦敦分行于2012年6月获得英国金融监管当局的批准开业，因为没有本外币业务的限制，截止到1月底，该分行已有科技创新企业客户和创投（VC/PE）客户共153家，存款余额约5,900万英镑，对英国科技创新型中小企业的贷款余额已达1.62亿英镑。浦发硅 谷银行开业以来的存款余额、客户数、贷款余额等指标远远落后英国的同行。

提案建议，国家有关部门能够以政策试点的方式，放宽浦发硅 谷银行经营人民币业务的限制，允许其在一定的限制条件下从事人民币业务。同时为有效控制试点开展的风险，可以考虑的限制条件包括：限定客户对象为科技创新型中小企业；限定地域为长三角地区和北京市；限定人民币存贷款余额不能超过一定的规模。比如贷款余额不能超过该行的资本金（10亿人民币）等。

朱玉辰是浦发银行行长;而郭广昌是国内最大综合性民营企业集团复星集团的董事长。（完）