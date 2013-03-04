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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 09:56 BJT

东京汇市：欧元徘徊在两个半月低点附近，美元持坚

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3011    1.3020     -0.07     -1.39    1.3194
 美元/日圆                      93.49     93.56     -0.07     +7.78     86.74
 欧元/日圆                     121.64    121.77     -0.11     +6.27    114.46
 美元/瑞郎                     0.9426    0.9426     +0.00     +2.96    0.9155
 英镑/美元                     1.5029    1.5036     -0.05     -7.52    1.6251
 美元/加元                     1.0293    1.0267     +0.25     +3.75    0.9921
 澳元/美元                     1.0163    1.0202     -0.38     -2.21    1.0393
 新西兰元/美                   0.8223    0.8248     -0.30     -0.72    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     95.000    95.360     -0.38     +5.40    90.130
 新西兰元/日                   76.860    77.080     -0.29    -45.42   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.50    140.55     -0.04     -0.23    140.82
 澳元/新西兰                   1.2352    1.2366     -0.11     -1.50    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
  (完)
      
              
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 (编译 李春喜/梁睿雪/丁琦; 审校 王洋/艾茂林/李婷仪)
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