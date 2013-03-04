东京汇市：欧元徘徊在两个半月低点附近，美元持坚

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3011 1.3020 -0.07 -1.39 1.3194 美元/日圆 93.49 93.56 -0.07 +7.78 86.74 欧元/日圆 121.64 121.77 -0.11 +6.27 114.46 美元/瑞郎 0.9426 0.9426 +0.00 +2.96 0.9155 英镑/美元 1.5029 1.5036 -0.05 -7.52 1.6251 美元/加元 1.0293 1.0267 +0.25 +3.75 0.9921 澳元/美元 1.0163 1.0202 -0.38 -2.21 1.0393 新西兰元/美 0.8223 0.8248 -0.30 -0.72 0.8283 元 澳元/日圆 95.000 95.360 -0.38 +5.40 90.130 新西兰元/日 76.860 77.080 -0.29 -45.42 140.820 圆 英镑/日圆 140.50 140.55 -0.04 -0.23 140.82 澳元/新西兰 1.2352 1.2366 -0.11 -1.50 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/梁睿雪/丁琦; 审校 王洋/艾茂林/李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。