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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 09:57 BJT

《汇市简讯》澳元/美元仍承压，受沪综指跌势拖累

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* 在沪股领跌下，部份亚股今早承压

* 中国周五发布服务业PMI走弱后，沪综指今日下挫1.25%

* 澳洲ASX指数跌0.60%，香港恒生指数跌0.40%，标准普尔期指则跌0.22%

* 股市走疲压抑澳元/美元走势，但目前守住1.0180美元的支撑

* 若掼破1.0180，将下看约1.0150的关键支撑

(完)

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