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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 10:00 BJT

中国热股：房地产股早盘大跌，因国务院公布房地产调控措施细则

路透北京3月4日 - 中国A股市场上，房地产股及相关的基建建材板块周一出现大跌，因近日国务院宣布细化的房地产调控措施，旨在给已有过热倾向的房地产市场降温。

开盘24分钟，上证地产类指数 跌7.17%,金地集团 已跌停,房地产股龙头股万科 亦大跌逾8%.

房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。 (完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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