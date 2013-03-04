路透基点：21家牵头行加入来宝集团20亿美元循环贷款案－RLPC

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，有21家银行作为牵头行加入来宝集团20亿美元循环贷款案。

消息人士称，这21家银行分别是：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、德国商业银行、星展银行、高盛、汇丰控股、中国工商银行伦敦分行、荷兰安智银行、摩根大通、Lloyds TSB Bank、澳洲国民银行、Natixis、苏格兰皇家银行、Rabobank、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。

一如先前报导，这笔贷款中10亿美元的364天期贷款的最高综合收益约为165个基点，承诺费为贷款利率的30%。

另外两笔5亿美元的三年期贷款的最高综合收益约为245个基点，承诺费为贷款利率的35%。

消息人士称，定价还没有最后确定，还有可能出现调整。

其中一笔5亿美元三年期贷款可能不会提取，而且只会有牵头行加入。