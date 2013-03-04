路透基点：21家牵头行加入来宝集团20亿美元循环贷款案－RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，有21家银行作为牵头行加入来宝集团20亿美元循环贷款案。
消息人士称，这21家银行分别是：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、德国商业银行、星展银行、高盛、汇丰控股、中国工商银行伦敦分行、荷兰安智银行、摩根大通、Lloyds TSB Bank、澳洲国民银行、Natixis、苏格兰皇家银行、Rabobank、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。
一如先前报导，这笔贷款中10亿美元的364天期贷款的最高综合收益约为165个基点，承诺费为贷款利率的30%。
另外两笔5亿美元的三年期贷款的最高综合收益约为245个基点，承诺费为贷款利率的35%。
消息人士称，定价还没有最后确定，还有可能出现调整。
其中一笔5亿美元三年期贷款可能不会提取，而且只会有牵头行加入。
该贷款将用于为今年到期的约26亿美元贷款提供再融资。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。