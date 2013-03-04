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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 13:14 BJT

重发-《中国2013年已发行金融债一览表》-3月4日

(重发以对齐表格)

路透北京3月4日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数

(亿元人民币)

一期 1月8日 60 1 3.32% 2.89

增发 1月22日 60 3.1952% 2.98

增发2 2月5日 60 3.1513% 3.28 *增发3 2月26日 60 3.2467% 2.36

二期 1月8日 60 3 3.8934% 4.84

增发 1月22日 80 3.8050% 2.47

增发2 2月5日 60 3.7207% 4.27 *增发3 2月26日 60 3.7796% 2.63

三期 1月8日 60 5 4.1617% 3.29

增发 1月22日 60 4.1053% 4.42

增发2 2月5日 60 4.0489% 4.07 *增发3 2月26日 60 4.0096% 2.97

四期 1月8日 60 7 4.3251% 2.12

增发 1月22日 60 4.2867% 2.91

增发2 2月5日 60 4.2582% 3.27 *增发3 2月26日 60 4.2121% 1.96

五期 1月8日 60 10 4.43% 1.91

增发 1月22日 50 4.3879% 2.80

增发2 2月5日 60 4.3662% 2.62 *增发3 2月26日 60 4.3237% 1.57

六期 1月15日 50 3 3.90% 3.19(一年定存基准浮息债,基本利差90bp)

增发1 2月19日 50 3.7082% 2.38(第一次增发,中标利差70.82bp)

七期 1月15日 50 5 4.12% 2.32(一年定存基准浮息债,基本利差112bp)

增发1 2月19日 50 3.9431% 3.38(第一次增发,中标利差94.31bp)

八期 1月15日 50 7 4.28% 1.51(一年定存基准浮息债,基本利差128bp)

增发1 2月19日 50 4.1312% 2.43(第一次增发,中标利差113.12bp)

九期 1月15日 50 10 4.45% 1.82(一年定存基准浮息债,基本利差145bp)

增发1 2月19日 50 4.2988% 2.87(第一次增发,中标利差129.88bp)

10期 1月29日 40 1 3.38% 4.73(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-50bp)

11期 1月29日 60 3 3.87% 3.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-1bp)

12期 1月29日 60 5 4.07% 4.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差19bp)

13期 1月29日 40 7 4.26% 2.22(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差38bp)

总计 1,810

二、农业发展银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数

一期 1月29日 200 5 3.95% 2.19

二期 2月19日 200 7 4.10% 2.34

总计 400 三、中国进出口银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数

一期 2月20日 200 5 3.85% 1.64

二期 2月20日 200 3 3.62% 1.33

总计 400

四、其他机构

发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注

(亿元人民币)

--------------------------------------------------------------------- *北京银行 固息金融债 2月28日 200 5 4.30% 小微企业贷款专项债

浮息金融债 2月28日 100 5 4.30% 基本利差130个bp

(浮息债) 一年定存基准

*浙江民 固息金融债 2月26日 15 3 4.99% 小微企业贷款专项债

泰银行

乐山商行 固息金融债 1月18日 9 3 5.80% 小微企业贷款专项债

6 5 5.90%

星展银行 固息金融债 1月4日 15 3 4.65%

(中国)

注:1、*代表新增

2、中国2012年已发行金融债一览表请点选

3、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
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