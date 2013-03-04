重发-《中国2013年已发行金融债一览表》-3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(重发以对齐表格)
路透北京3月4日 - 以下为中国2013年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
(亿元人民币)
一期 1月8日 60 1 3.32% 2.89
增发 1月22日 60 3.1952% 2.98
增发2 2月5日 60 3.1513% 3.28 *增发3 2月26日 60 3.2467% 2.36
二期 1月8日 60 3 3.8934% 4.84
增发 1月22日 80 3.8050% 2.47
增发2 2月5日 60 3.7207% 4.27 *增发3 2月26日 60 3.7796% 2.63
三期 1月8日 60 5 4.1617% 3.29
增发 1月22日 60 4.1053% 4.42
增发2 2月5日 60 4.0489% 4.07 *增发3 2月26日 60 4.0096% 2.97
四期 1月8日 60 7 4.3251% 2.12
增发 1月22日 60 4.2867% 2.91
增发2 2月5日 60 4.2582% 3.27 *增发3 2月26日 60 4.2121% 1.96
五期 1月8日 60 10 4.43% 1.91
增发 1月22日 50 4.3879% 2.80
增发2 2月5日 60 4.3662% 2.62 *增发3 2月26日 60 4.3237% 1.57
六期 1月15日 50 3 3.90% 3.19(一年定存基准浮息债,基本利差90bp)
增发1 2月19日 50 3.7082% 2.38(第一次增发,中标利差70.82bp)
七期 1月15日 50 5 4.12% 2.32(一年定存基准浮息债,基本利差112bp)
增发1 2月19日 50 3.9431% 3.38(第一次增发,中标利差94.31bp)
八期 1月15日 50 7 4.28% 1.51(一年定存基准浮息债,基本利差128bp)
增发1 2月19日 50 4.1312% 2.43(第一次增发,中标利差113.12bp)
九期 1月15日 50 10 4.45% 1.82(一年定存基准浮息债,基本利差145bp)
增发1 2月19日 50 4.2988% 2.87(第一次增发,中标利差129.88bp)
10期 1月29日 40 1 3.38% 4.73(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-50bp)
11期 1月29日 60 3 3.87% 3.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差-1bp)
12期 1月29日 60 5 4.07% 4.00(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差19bp)
13期 1月29日 40 7 4.26% 2.22(三个月SHIBOR基准浮息债,基本利差38bp)
总计 1,810
二、农业发展银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
一期 1月29日 200 5 3.95% 2.19
二期 2月19日 200 7 4.10% 2.34
总计 400 三、中国进出口银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
一期 2月20日 200 5 3.85% 1.64
二期 2月20日 200 3 3.62% 1.33
总计 400
四、其他机构
发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注
(亿元人民币)
--------------------------------------------------------------------- *北京银行 固息金融债 2月28日 200 5 4.30% 小微企业贷款专项债
浮息金融债 2月28日 100 5 4.30% 基本利差130个bp
(浮息债) 一年定存基准
*浙江民 固息金融债 2月26日 15 3 4.99% 小微企业贷款专项债
泰银行
乐山商行 固息金融债 1月18日 9 3 5.80% 小微企业贷款专项债
6 5 5.90%
星展银行 固息金融债 1月4日 15 3 4.65%
(中国)
注:1、*代表新增
2、中国2012年已发行金融债一览表请点选
3、中国2011年已发行金融债一览表请点选 (完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。