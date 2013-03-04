港报财经评论：股市等待中央指引─信报3月4日

股市等待中央指引 /习广思 公司”抽水”活动停了一阵子，新债发行叫停，资金派对散水，终于得到确认。野村及EPFR统计资料显示，上周中资股有资金净流出，资金净流入港股进一步下降。EPFR指出，中资股结束23周资金净流入情况，而且单周资金赎回规模是5年来最大，解释了为何中资股跌得如此急速。中资股份急跌，中国内地楼市调控及”两会”政策焦虑都是触发资金流出的理由。资金停止冒险是全球现象，资金从新兴市场股市流出，巴西及新兴欧洲地区情况尤其明显，加上欧美宏观不明朗因素出现，热钱炒作了近6个月后已有所收敛。3月份股市将趋波动，上周港股进入炒业绩、炒政策时期，投资者须细心选择个股或板块入市。

中资金融股疲态未改，A股等待政策之余，调整格局未变，相信港股调整也未完，尤其是看淡的投资者未散，上周五更见沽空增加。恒指上周在22,500点见支持后，未能回到10天及50线，相信本周有机会在22,500-23,000点区间争持。上周蓝筹公布业绩由地产股打头阵，市场对新世界 及新地 业绩反应迥异，主要是新地下调销售目标，但留意新地管理层变招，将集中发展中小型单位，而且港府卖地以中小型地皮为主，将有利中小型发展商，以及中国内地发展商来港插旗。仍看好优质地产股及建筑商股，这些都是逢低吸纳的目标。今日业绩焦点是汇控 ，市场正期待”大笨象”增加派息，经过持续出售资产后，有望提高股东回报。

事实上，“大笨象”股价过去4个月大幅跑赢恒指，或多或少反映市场的预期。至于炒作”两会”公布的政策，股市一早有反应，上周环保相关股份均见炒作，风力光伏设备、垃圾发电、洁净能源科技等，中国到底有多少政策扶持环保产业?眼下风力及光伏股炒作政策憧憬，但今年更值得留意的是中国改变”产能过剩”问题的取态。无论是钢铁、金属、水泥等企业，过去几年汰弱留强已接近完成，风力及光伏两大环保产业今年又能否见到光明?全球投资市场目光等待”两会”在政策上给予更多指引，尤其是中国对经济增长的目标。对中国内地政府而言，许多政策虽有主动一面，但更多时候，政策都是被逼出来的。所谓”主动”，是领导人洞察到中外宏观形势，主动作出调节，去年”两会”温总提出经济减速便是一例，预示经济增长下滑，亦预示中国内地经济走到不得不转型的地步。例如房地产市场，分析员直指房地产已经绑架了中国经济，意思是内房盛衰直接影响中国内地经济，故中国既需要调控，不让楼价持续急升，但亦承受不了楼市崩塌。因此，近期”新国五条”推出，反映中国内地楼市升温已触及中国的容忍限度。 本周聚焦欧洲议息结果 /苏子 上周五美元的表现较预期中强劲得多，而美元强势与不少投资者相信美国经济表现将较欧罗区好得多有较大关系，而非与避险资金入市有关。上周五美国已落实启动自动减支计划，但美股竟然并未出现恐慌性下挫。上周五道指由本来逾百点子的跌幅转为收市时的上升35点，此情况只反映一个事实，便是市场上的大量风险资金仍然乐于流入股市。相信不少投资者已把自动减支计划的负面影响当作好消息来炒，原因是上周五美国总统奥巴马表示，美国自动减支计划生效后，只会对美国的劳工阶层造成影响，并可能会拖累经济增长，但却不会带来大家所谈论的大规模的金融危机。

市场似乎已十分认同奥巴马的观点，因此上周五股市可以转跌为升。至于导致股市再次上升的动力，其实与市场更认同自动减支计划启动后，因经济增长可能受到拖累，结果更加令到联储局不敢贸然退市有关。然而，美元目前的走势却变得较难预期，因为若美国联储局因担心经济转差而不敢退市，理应对美元产生负面影响，上周的升势应难以在本周延续下去才对。但由于货币的走势是相对的，若市场炒作美国经济转差不会退市的同时，亦炒作欧罗区及英国的经济只会更差。而欧洲央行及英伦银行更可能因此减息的话，那美元自然便会继续保持目前的强势。本周市场将关注欧洲央行议息结果，若显示欧洲央行短期内加息可能性不高，料美元届时才会正式掉头回落。本周四欧洲央行的议息结果将会左右美元短期走势。

上周五美元兑日圆已返回10天及20天SMA短期阻力以上收市，技术上看到本周再次挑战上周初纽西兰市场的94.75高位及95心理关口，若美元兑日圆在本周三前已可以成功破关而上，料风险资产将会继续受到追捧，故提防欧罗、英镑等风险货币或在央行有议息结果前已被先行炒上。 “习八条”逼公司变招 /习广思 美股仍然在高位调整，金融股份强势未变。犹记得去年底，金融大看淡的投资者转向看好，理由是大部分美国银行业绩改善。事实上，刚公布的业绩反映多间银行受惠低息环境，债券交易及财富管理都见赚钱。不过，去年有钱赚是一件事，裁员节流继续进行。另一边厢，地产大看好的投资者近日口脗竟转淡，这点也值得留意。早两日美国新屋销售出现二十年来最大升幅，但美林美银经济师Michelle Meyer口风有变，她向来看好美国房地产复苏，并准确预计到QE3入市买MBS，却提醒不要对房屋数据太兴奋。她表示，美国房屋数据走势有很多噪音，几个月后数据可能大幅调整，而且市场供应非常有限，以致数据波动，上升空间也有限。尽管Meyer仍然看好今年美国楼价会上升4.7%，但再上升空间有限，大看好的投资者口风转变，有意继续炒作美国楼市复苏的投资者应留意一下。

港股调整未休，大市全面进入业绩高峰期，下周两会拉开序幕。恒指跌穿22,500点后，周四出现反弹，但未能企稳在23,000点之上，昨天走势反覆，全日下跌140点，收报22,880点。大市成交额776亿港元，沽空比率11.2%，”空军”未散。联想 下周重新纳入恒指成分股，股价连升三日，挑战2007年高位，同时成为空军袭击目标。港股三项主题各自发展，包括超卖反弹、炒作业绩及政策憧憬。弱势股弹完即散，煤炭股基本形势是继续发霉，中资电力股强势持续。市场转炒业绩，个别公司提供寻宝机会，新地 下调销售目标后，股价走弱跌1.9%。信义玻璃 利润不过不失，但前景转趋明朗，对其他建材及工业股具有启示。

两会前夕，股市继续憧憬中国推出政策整治环境，新能源相关的风力设备股、太阳能光伏股上升，及至经营垃圾发电的光大国际 ，水务股如中国水务 、北控水务 等均有不错升幅。大家无论如何也想不到，好端端的一份财政预算案，到最后叫全香港人讨论的事情是”何谓中产?”曾司长饱喝洋水，一句”我都系中产”，本来是想表达自己理解香港大部中产人士的生活难题。年薪几百万而自称中产，大抵是自己也说服不了自己，这才知道自己说错话，再解释中产是生活态度，而非以人工来界定。一句”我都系中产”，何以击起千重浪，引起社会诸多不满，那只因说这句话的人也实在太凉薄了，也正正道出其未了解民生之苦。