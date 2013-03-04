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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 15:21 BJT

日本个股：马自达1-2月中国销量同比下降19.4%至29,501辆

路透北京3月4日 - 日本马自达汽车 周一表示，马自达及其合伙人今年1-2月在中国的汽车销售总量为29,501辆，较上年同期下降19.4%。

马自达2月在华销量为10,433辆，同比下降24.7%。跌势较1月加速，1月销量同比下降16.1%。

1月和2月的销售数据受长达一周的农历春节假期时间影响，去年春节落在1月，今年则是在2月。

马自达在中国与重庆长安汽车 和一汽集团合资进行生产。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
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