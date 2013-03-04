日本个股：马自达1-2月中国销量同比下降19.4%至29,501辆

路透北京3月4日 - 日本马自达汽车 周一表示，马自达及其合伙人今年1-2月在中国的汽车销售总量为29,501辆，较上年同期下降19.4%。

1月和2月的销售数据受长达一周的农历春节假期时间影响，去年春节落在1月，今年则是在2月。