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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 10:15 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在93.70-80有顽固卖盘,其上有停止单

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* 美元兑日圆进一步冲高走势在93.73受阻,93.70-80有卖单

* 传言称93.75上方正在建立停止单,94.00上方有更多停止单

* 仍有逢低买入的兴趣,尤其在93.30-40与93.37

* 买单一路向下,但多头在93.00下方或有停止单.(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
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