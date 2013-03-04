港报财经评论：政策风险虽增，内银暂未悲观─经济日报3月4日

政策风险虽增，内银暂未悲观 /林瑞芬 恒指经周四急弹后，暂受制于23,000而回，昨收22,880，跌140点。大市成交额776亿港元。说回周四成交逾800亿港元抽升，昨又有700多亿港元，较近月平均逾600亿港元为多。单看表像还以为资金面有变化，但深入剖析周四为MSCI指数变动所致，昨为恒指季度变动所致，未有重大启示。大势上，恒指除非以大成交重企23,250，不然未确认22,500完成调整浪，反覆守候意大利政局明朗化及两会政策之方向。对两会，市场不是无冀望，且看一众环保新能源股份，近两星期似乎不为大市回调所累，继续抢攻。配对到国策之受惠股，股价自然靓，但内房股及内银股尚被风险疑虑所困，似乎股价暂无所作为。但中线角度可取，宜候低进行布局。 中国指数研究院调查显示，今年2月，全国100个城市新建住宅平均价格为每平方米9,893元人民币，环比1月上涨0.83%，自2012年6月连续第9个月环比上涨，其中74个城市环比上涨。26个城市环比下跌。同比来看，全国100个城市住宅均价与2012年2月相比上涨2.48%，相对上月涨幅扩大1.28%。央行日前公布的资料显示，1月新增信贷规模达10,700亿元人民币，大大超出此前业内预期。两会将开始，会前就政策的风险正陆续释放，如”新国五条”针对房市，近周不断有传闻对房贷的收紧，又有传对大型银行亦进行”窗口指导”。引述中国内地《证券日报》据消息报道，截至2月17日，工行 、农行 、中行 和建行 新增贷款高达2，500亿元人民币，远高于去年2月份全月1,800亿元人民币的水准。但有《21世纪经济报道》披露四大行，春节后信贷被截。截至2月25日缩至2,050亿元人民币，真实数据今月当有分晓。如果按照四大行35%至40%的占比，全行业新增贷款可能是5,000亿元人民币多少少。 重大会议前，就内房及内银股之政策风险针对较大，毕竟两大支柱行业影响民生社会，较多声音，太热惹降温。但针对过后，考虑行业还是稳步上升，不宜太过担忧。每年首三个月为中国内地新增贷款之上涨，也是常态，原因一，来面对年初信贷需求旺季，银行通常倾向于加大信贷投放，以较早获取收益。二来，去年末贷款因总量控制而受限，部分专案因而推迟至今年初。相信面对欧美央行坚持量宽，日本及英国又加入量宽，中国决策货币收紧也会对外围状况作参考。人家狂宽若自身缩，或面对更大人民币升值压力，倒累出口业。由此，政策暂料无大转向条件。判断央行春节后进行正回购被标志为收水讯号言之过早，市场一度忧心货币政策之转变。 去年虽盈警，国寿见曙光 /余少文 大市急升一日后回吐，认为国企指数今次回升仍未结束。而中国人寿 加入盈警行列，但盈警却暗藏第四季增长讯号，加上中国内地股市首季回升，预期国寿今年可恢复盈利增长。A股昨日走势反覆，先跌后反弹，最后沪跌深升来”欢迎”即将召开的全国人大和政协会议。而国企指数情况好不了多少，全日跌92点或0.8%，收11,344点，成交额171亿港元，仍有44%主板H股逆市造好，尤其一些预期两会力撑的城镇化、环保等政策的概念股。至于红筹指数跌3点，收4,588点，成交额74亿港元，如非电力、科技、燃气等股份造好，跌幅会更大。 虽然中国内地2月PMI回落至50.1%，是五个月来最低，成为大市下滑导火线，但2月是农历年长假期，PMI下跌是预期的事，反而认为PMI没有跌穿50%已是好表现，反映中国内地经济平稳。关注3月通胀数据，因为2月通胀在农历年因素下必然上升，市场亦预期2月通胀会升至3%，高出1月份一个百分点，若然3月通胀持续上升，则憧憬中国的稳中有松的货币政策会受考验，因为人民银行可能在3月底至4月加大正回购力度，变相打压股市，间接不利于中资股。至于国指昨日跌，认为今次回升走势仍未结束，仍有机会上试11,700点水平，至于股民应否趁反弹离场及博反弹，认为要量力而为。短线如博反弹，可考虑预期盈利增长或改善的股份，当然包括国寿。 国寿前晚发出盈警，表示去年盈利可能下跌40%左右，原因是资本市场持续低位运行导致投资收益率下降和资产减值损失增加所影响，惟H股股价只跌0.6%，收23.15港元。A股则跌3%，报18.36元人民币。然而，国寿去年业绩下跌是市场共识，因为去年首三季盈利已录得56%跌幅，只赚74亿元人民币，其中第三季更录得亏损22亿元人民币，除非第四季出现巨额利润，否则去年盈利下跌是没有悬念。但盈警中指全年跌40%左右，即跌幅较首三季收窄，反映第四季录得盈利，粗略计算第四季度获利36亿元人民币，虽未回到第二季赚40亿元人民币水平，但按季已扭亏为盈，也较上年同期升121%，是过去两年来首次录得季度同比增长，反映国寿业绩好转中。不过，证券商认为国寿第四季盈利较预期为少，彭博综合证券商预测数字显示，原预期国寿去年盈利约142亿元人民币，即第四季料获利68亿元人民币，惟国寿四季度可能只赚36亿元人民币，少于预期超过30亿元人民币，是股价偏软原因之一。有券商认为，国寿盈利差于预期，是其第四季没有大幅出售股票来实现投资收益。