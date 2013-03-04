《美国财政焦点》奥巴马重提削减社会保障支出以求解决预算困境－助手

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**分歧依然严重**
由于民主党和共和党之间的分歧严重，早前谈判一直不顺。
贝纳将民主党再度增税的要求拒之门外，称奥巴马“首先在1月对美国民众增加了6,500亿美元的纳税额。他还想增收多少税？”贝纳指的是新年起对年收入超过45万美元家庭实施的增税举措。
“总统和参议院民主党人是时候认真对待我们面临的长期支出问题了，”贝纳称。
与此同时，民主党和共和党均希望在近期围绕自动减支问题的争斗中胜出，以便为接下来的长期预算赤字之争中占据优势。
美国持续已久的财政危机的核心问题是，在如何削减预算赤字并控制16.7万亿(兆)美元国家债务的问题上两党存在分歧。伊拉克和阿富汗战争以及政府为提振疲弱经济采取的刺激措施，令美国公共债务近年来急剧膨胀。
由于前美国总统布什(布希)在2001年和2003年实施全面减税措施，过去10年政府预算赤字规模也因此增加。(完) (编译 郑茵/隋芬/梁睿雪/王翔琼; 审校 艾茂林/许娜/王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。