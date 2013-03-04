《美国财政焦点》奥巴马重提削减社会保障支出以求解决预算困境－助手

**分歧依然严重**

由于民主党和共和党之间的分歧严重，早前谈判一直不顺。

贝纳将民主党再度增税的要求拒之门外，称奥巴马“首先在1月对美国民众增加了6,500亿美元的纳税额。他还想增收多少税？”贝纳指的是新年起对年收入超过45万美元家庭实施的增税举措。

“总统和参议院民主党人是时候认真对待我们面临的长期支出问题了，”贝纳称。

与此同时，民主党和共和党均希望在近期围绕自动减支问题的争斗中胜出，以便为接下来的长期预算赤字之争中占据优势。

美国持续已久的财政危机的核心问题是，在如何削减预算赤字并控制16.7万亿(兆)美元国家债务的问题上两党存在分歧。伊拉克和阿富汗战争以及政府为提振疲弱经济采取的刺激措施，令美国公共债务近年来急剧膨胀。