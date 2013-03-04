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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 10:40 BJT

《香港重要政经日程》─3月4日-3月8日

==================今日重要政经消息=================

3月4日(周一)

─ 公布1月份零售销售。

─ 汇丰控股 公布全年业绩。

─ 恒生银行 公布全年业绩。

─ 华人置业 公布全年业绩。

─ 利福国际 公布全年业绩。

─ 越南制造 公布全年业绩。

─09:00 中国保绿资产 特别股东大会。

─09:00 中国罕王 在中国举行特别股东大会。

─11:00 华艺铜业 特别股东大会。

─11:00 亚洲煤业 特别股东大会。

─11:45 华润水泥 业绩记者会。

─14:30 利福国际 业绩记者会。

*─18:15 恒生银行 业绩记者会。

==================近期重要政经消息==================

3月5日(周二)

─ 公布2月份汇丰采购经理指数(PMI)。

─ 中国旺旺 公布全年业绩。

─ 渣打集团 公布全年业绩。

─ 海通国际 公布全年业绩。

─ 有线宽频 公布全年业绩。

─ 361度 公布全年业绩。

─ ASM太平洋 公布全年业绩。

─11:00 中国公共采购 特别股东大会。

3月6日(周三)

─ 添利百勤 首日挂牌。

─ 希慎兴业 公布全年业绩。

─ 东方海外 公布全年业绩。

─ 电能实业 公布全年业绩。

─ SOHO中国 公布全年业绩。

─ 长江生命科技 公布全年业绩。

─10:00 潍柴动力 在中国举行特别股东大会。

3月7日(周四)

─ 公布2月份外汇储备。

─ 长江基建 公布全年业绩。

─ 创兴银行 公布全年业绩。

─ 廖创兴企业 公布全年业绩。

─ 成都普天 公布全年业绩。

─ 中外运航运 公布全年业绩。

─ 永亨银行 公布全年业绩。

─09:00 中兴通讯 在深圳举行特别股东大会。

3月8日(周五)

─ 中国宏桥 年度业绩公布。

─ 中裕燃气 年度业绩公布。

─09:00 新华文轩 于四川举行临时股东大会。

─10:00 太平洋恩利 股东特别大会。

─11:45 中外运航运 业绩记者会。

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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