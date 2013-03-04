《香港重要政经日程》─3月4日-3月8日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息=================
3月4日(周一)
─ 公布1月份零售销售。
─ 汇丰控股 公布全年业绩。
─ 恒生银行 公布全年业绩。
─ 华人置业 公布全年业绩。
─ 利福国际 公布全年业绩。
─ 越南制造 公布全年业绩。
─09:00 中国保绿资产 特别股东大会。
─09:00 中国罕王 在中国举行特别股东大会。
─11:00 华艺铜业 特别股东大会。
─11:00 亚洲煤业 特别股东大会。
─11:45 华润水泥 业绩记者会。
─14:30 利福国际 业绩记者会。
*─18:15 恒生银行 业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
3月5日(周二)
─ 公布2月份汇丰采购经理指数(PMI)。
─ 中国旺旺 公布全年业绩。
─ 渣打集团 公布全年业绩。
─ 海通国际 公布全年业绩。
─ 有线宽频 公布全年业绩。
─ 361度 公布全年业绩。
─ ASM太平洋 公布全年业绩。
─11:00 中国公共采购 特别股东大会。
3月6日(周三)
─ 添利百勤 首日挂牌。
─ 希慎兴业 公布全年业绩。
─ 东方海外 公布全年业绩。
─ 电能实业 公布全年业绩。
─ SOHO中国 公布全年业绩。
─ 长江生命科技 公布全年业绩。
─10:00 潍柴动力 在中国举行特别股东大会。
3月7日(周四)
─ 公布2月份外汇储备。
─ 长江基建 公布全年业绩。
─ 创兴银行 公布全年业绩。
─ 廖创兴企业 公布全年业绩。
─ 成都普天 公布全年业绩。
─ 中外运航运 公布全年业绩。
─ 永亨银行 公布全年业绩。
─09:00 中兴通讯 在深圳举行特别股东大会。
3月8日(周五)
─ 中国宏桥 年度业绩公布。
─ 中裕燃气 年度业绩公布。
─09:00 新华文轩 于四川举行临时股东大会。
─10:00 太平洋恩利 股东特别大会。
─11:45 中外运航运 业绩记者会。
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。