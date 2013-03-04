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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 10:53 BJT

中国新债: 国泰君安证券周四将招标发行15亿元短融，期限三个月

路透上海3月4日 - 中国国泰君安证券股份有限公司周一公告称，将于周四(7日)在银行间债市招标发行15亿元人民币短期融资券，期限三个月(90天)。 刊登在中国债券信息网的公告称，上述短融具体招标时间为3月7日10:00-11:00。具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =================================================================================== 国泰君安 100 15 3 3/7招标 工行/建行等 AAA 3/8 3/11 =================================================================================== (完) 参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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