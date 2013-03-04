中国新债: 国泰君安证券周四将招标发行15亿元短融，期限三个月

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月4日 - 中国国泰君安证券股份有限公司周一公告称，将于周四(7日)在银行间债市招标发行15亿元人民币短期融资券，期限三个月(90天)。 刊登在中国债券信息网的公告称，上述短融具体招标时间为3月7日10:00-11:00。具体条款如下: 发行人 核定最高发行 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
余额(亿元) (亿元) (月) (缴款日) =================================================================================== 国泰君安 100 15 3 3/7招标 工行/建行等 AAA 3/8 3/11 =================================================================================== (完) 参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。