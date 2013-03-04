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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 11:03 BJT

日本债市：受日央行放宽政策预期提振走高，20年期收益率触七个月低点

10年期日债期货 涨0.17点至145.22点，略低于12月触及的纪
录高位145.26。
    
    20和30年期超长期债券领涨，因市场预期黑田东彦将加大购买超长债
的力度。
    
    “有关黑田领导的日本央行将买入更多20和30年期债券的揣测升温。
如果真那样，20年期收益率可能跌至约1.2%。”日本一家银行的交易员称
。
    
    对美国本月生效的自动减支措施将损及美国和全球经济增长的担忧，
亦扶助日债。
    
    围绕意大利政局的不确定性也对日债构成支撑。
    
                                           当日涨    上日
                                             跌     
                                  最新报   (基点)   收市价
                                    价              
                                                       
 两年期公债                        0.000%     +0.0   0.045%
 五年期公债                        0.110%     -0.5   0.115%
 10年期公债                        0.640%     -1.5   0.655%
 20年期公债                        1.550%     -2.0   1.570%
 30年期公债                        1.745%     -2.0   1.765%
 10年期公债期  <0#JGB:>            145.22    +0.17   145.05
 货                                                 
                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                          
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                           
 交。                                               
 (完)
 
        美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场 
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM
N]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 <0#EUBMK=
>
    

 (编译 徐文焰/白云; 审校　王兴亚/张涛)
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