日本债市：受日央行放宽政策预期提振走高，20年期收益率触七个月低点

10年期日债期货 涨0.17点至145.22点，略低于12月触及的纪 录高位145.26。 20和30年期超长期债券领涨，因市场预期黑田东彦将加大购买超长债 的力度。 “有关黑田领导的日本央行将买入更多20和30年期债券的揣测升温。 如果真那样，20年期收益率可能跌至约1.2%。”日本一家银行的交易员称 。 对美国本月生效的自动减支措施将损及美国和全球经济增长的担忧， 亦扶助日债。 围绕意大利政局的不确定性也对日债构成支撑。 当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.045% 五年期公债 0.110% -0.5 0.115% 10年期公债 0.640% -1.5 0.655% 20年期公债 1.550% -2.0 1.570% 30年期公债 1.745% -2.0 1.765% 10年期公债期 <0#JGB:> 145.22 +0.17 145.05 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CM N] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUBMK= > (编译 徐文焰/白云; 审校 王兴亚/张涛)