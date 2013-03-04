欧元区数据：3月Sentix投资者信心下降，受意大利政局不确定性影响

“回落的原因明显，意大利选举结果令该国未来发展的不稳定性上升，”Sentix在声明中称。“这对整个欧元区有负面影响。”

3月的预期分项指数跌至8.3，2月为15.8。现况指数从上个月的负21.8跌至负27.8。(完)