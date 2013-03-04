台湾债市：公债RP利率持平，央行稳中偏松基调料不变

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月4日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一大致持平。资金调度人士表示，农历年后资金回笼明显，但央行也加大冲销力道，资金大致维持上一提存期稳中偏松状况，令利率持稳在近期区间不变。
一证券商交易员指出，今日是新提存期首个交易日，纵然央行上周存单发行余额新增了1,206.1亿台币，但主要是为改善存单到期过度集中或偏低的问题，调控的基调并没有改变，因此RP利率仍维持现有水准不变。
另一票券商交易员则指出，虽然第一季有不少公债标售，但因担心利率反转向上，票券商藉标售取得新券的额度偏低。此外，7日有700亿台币的92甲4期公债到期还本，届时可承作的筹码更少，使得RP利率守稳近期低点，不排除还有向下的机会。
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。
票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。
交易商表示，本周除周三有400亿台币的10年期公债交割外，并无特别的紧缩因素。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。