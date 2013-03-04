台湾债市：公债RP利率持平，央行稳中偏松基调料不变

路透台北3月4日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一大致持平。资金调度人士表示，农历年后资金回笼明显，但央行也加大冲销力道，资金大致维持上一提存期稳中偏松状况，令利率持稳在近期区间不变。

一证券商交易员指出，今日是新提存期首个交易日，纵然央行上周存单发行余额新增了1,206.1亿台币，但主要是为改善存单到期过度集中或偏低的问题，调控的基调并没有改变，因此RP利率仍维持现有水准不变。

另一票券商交易员则指出，虽然第一季有不少公债标售，但因担心利率反转向上，票券商藉标售取得新券的额度偏低。此外，7日有700亿台币的92甲4期公债到期还本，届时可承作的筹码更少，使得RP利率守稳近期低点，不排除还有向下的机会。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。

票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。