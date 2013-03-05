表格：台湾2月末外汇存底为4,040.8亿美元，月减0.61%--央行

路透台北3月5日 - 台湾央行周二公布，2月末外汇存底为4,040.8亿美元，较上月减少24.77亿美元或衰退0.61%，自上月历史新高滑落。央行称，衰退主因为欧元等主要货币对美元贬值所致。

若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大─排名在中国、日本以及俄罗斯之后。

央行并表示，2月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,252亿美元，占外汇存底约56%。

依据美国财政部的资料，12月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额达1,988亿美元，较上月修正后减少3亿美元。来自台湾持有者大宗可能来自台湾央行、寿险、银行或企业等。

全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)

以下是外汇存底变化：

外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债金额 占外汇存底比例(%)

按市价计算

(亿美元) (亿美元) 2013年

2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56

1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55

2012年 12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55 11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55 10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51

9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54

8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51

7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50

6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50

5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52

4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54

3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56

2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56

1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53

资料来源：台湾央行(完)