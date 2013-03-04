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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 16:45 BJT

香港数据：1月零售销售货值按年上升10.5%，受春节效应带动

路透香港3月4日 - 香港政府周一公布，1月零售销售货值按年上升10.5%，销货数量亦升10.4%，主要受春节效应带动。

政府发言人指出，“劳工市场情况大致稳定，加上访港旅游业持续增长，可望在短期内继续为零售业务带来支持。”

不过发言人称，在春节前本地消费开支通常为季节性的高点，由于今年农历新年在2月10日，但上年则在1月23日，因此上述的按年比较可能会受到某程度的影响。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：

销售值按年比较 销售量按年比较 2013年1月 +10.5* +10.4* 2012年12月 +9.1^ +8.5^

11月 +9.4 +8.1

10月 +3.9 +3.6

9月 +9.4 +8.5

8月 +4.6 +3.2

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1 2011年12月 +23.5 +17.1

注： * 初步数据

^ 经修订 （完）

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浏览相关细节，请点选：（here） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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