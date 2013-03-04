香港数据：1月零售销售货值按年上升10.5%，受春节效应带动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月4日 - 香港政府周一公布，1月零售销售货值按年上升10.5%，销货数量亦升10.4%，主要受春节效应带动。
政府发言人指出，“劳工市场情况大致稳定，加上访港旅游业持续增长，可望在短期内继续为零售业务带来支持。”
不过发言人称，在春节前本地消费开支通常为季节性的高点，由于今年农历新年在2月10日，但上年则在1月23日，因此上述的按年比较可能会受到某程度的影响。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：
销售值按年比较 销售量按年比较 2013年1月 +10.5* +10.4* 2012年12月 +9.1^ +8.5^
11月 +9.4 +8.1
10月 +3.9 +3.6
9月 +9.4 +8.5
8月 +4.6 +3.2
7月 +3.9 +1.4
6月 +11.0 +8.5
5月 +8.7 +5.7
4月 +11.4 +7.6
3月 +17.1 +13.2
2月 +15.6 +10.1
1月 +14.9 +9.1 2011年12月 +23.5 +17.1
注： * 初步数据
^ 经修订 （完）
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。