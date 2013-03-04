《独家新闻》捷豹路虎研究在印度生产汽车的可能性－消息

**投资魄力**

塔塔在2008年以23亿美元的价格从福特汽车 购得捷豹路虎，当时有人怀疑该公司归于印度企业后的未来前景，但捷豹路虎在过去三年重回获利，且目前成为身处困境的母公司的主要业绩增长驱动力，力抗外界质疑。

印度和中国等新兴市场的持续成长，对于捷豹路虎至关重要，其12月当季营收中有22.3%来自新兴市场。捷豹路虎亦正同中国本土汽车厂商奇瑞汽车 合作投资17亿美元，在中国兴建一座工厂。

据企业顾问公司Frost & Sullivan，在印度组装汽车方面，捷豹路虎要落后于竞争对手宝马 、大众 旗下的奥迪 和戴姆勒 旗下的梅赛德斯-奔驰。印度的高档汽车市场料在2020年前扩张近五倍至每年30万辆。

捷豹路虎在英国的工厂正夜以继日的生产以满足需求，这与其它欧洲汽车制造商面临的疲弱需求趋势相反。

该公司曾再三强调，其海外扩张行为不会导致在英国的就业岗位减少。截至去年3月，捷豹路虎员工总数接近2.4万人。

捷豹路虎在1月份曾警告称，由于公司在生产设备上的投资，明年可能面临自由现金净流出。不过该公司亦考虑在沙特阿拉伯建立工厂的可行性。沙特商业和工业部去年12月同捷豹路虎签订协议后称，一座投资12亿美元的工厂将到2017年时开始生产汽车。

“目前，我们已签署调研意向书，”捷豹路虎财务长Kenneth Gregor上个月表示。“这只是且仍是一项调研。”(完) (编译 田建华、侯向明; 审校 王洋/张明钧)