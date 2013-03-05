《即时观点2》台湾2月CPI年增率创六个月新高，央行压力渐增

路透台北3月5日 - 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数（CPI）较上年同期成长2.97%，创六个月新高，并高于路透调查的成长2.7%，主要因水果、油料费、燃气及家庭用电等价格仍处高档，加以适逢农历春节，水产品及肉类等年节相关商品价扬，及部分服务费用循例加价所致。

主计总处并在新闻稿中称，若扣除蔬菜水果，涨2.66％，若再剔除能源后之总指数(即核心物价)，涨2.21%。

2月趸售（批发）物价指数（WPI）较上年同期衰退2.20%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比（%）：

2月 1月

CPI（较上年同期） +2.97 +1.13r

路透调查（较上年同期） +2.70 ─

CPI（较上月，经季节调整） +0.37 +0.04

核心CPI（较上年同期） +2.21 +0.31r

WPI（较上年同期） -2.20 -3.79r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

─日盛投顾分析师 蔡素菁：

2月CPI增幅还好，因有基期原因，预料3月就会回落至2%以下。因出口仅在缓慢复苏的轨道，比预期还慢，若出口无法明显回温，对需求就无法有效提振，因此整年CPI也会在2%以下。在低通膨环境下，央行料没有升息的机会。

─台新投顾分析师 王凯民：

2.97%比预估的高出许多，主要是2月份油价上涨，而且有农历春节的季节性因素影响，这也给央行较高的压力，相信央行会持续关注。但是这两个礼拜来，国际油价因为美国减赤及意大利的不确定因素，已经回跌，相信CPI在3月也会跟着回跌。等到5月美国债务上限问题的不确定因素厘清后，预料下半年全球展望会好起来，各国宽松也会带动原物料上涨，下半年央行将有机会升息。

**市场反应**

─台币兑美元 周一收盘贬值1.04角至29.770。

─台股加权股价指数 周一收跌1.22%，报7,867.34点。

**相关连结**

─参看相关细节，可点选台湾行政院主计处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

─参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

─台湾中央银行12月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续六次维持利率不变。

─主计总处最新的预测2013年全年经济成长率为3.53%，CPI年成长率为1.31%。

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