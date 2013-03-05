台湾数据：2月CPI年增率2.97%高于市场预期，并创六个月新高

港报社评：林郑上任前必须做好两件事---信报3月29日
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透台北3月5日 - 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数（CPI）较上年同期成长2.97%，创六个月新高，并高于路透调查的成长2.7%，主要因水果、油料费、燃气及家庭用电等价格仍处高档，加以适逢农历春节，水产品及肉类等年节相关商品价扬，及部分服务费用循例加价所致。
主计总处并在新闻稿中称，若扣除蔬菜水果，涨2.66％，若再剔除能源后之总指数(即核心物价)，涨2.21%。
2月趸售（批发）物价指数（WPI）较上年同期衰退2.20%。
主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比（%）：
2月 1月
CPI（较上年同期） +2.97 +1.13r
路透调查（较上年同期） +2.70 ─
CPI（较上月，经季节调整） +0.37 +0.04
核心CPI（较上年同期） +2.21 +0.31r
WPI（较上年同期） -2.20 -3.79r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。（完）
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 高洁如； 审校 张喜良)
七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。
路透上海3月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.06%至92.73；SDR篮子指数微升至94.71，BIS篮子指数微升至93.8 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.21%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.54% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8915 -133 欧元 7.4547 179 日圆 6.2051 98 港元 0.8872 -17 英镑
林郑月娥当选行政长官，新政府班子人选成为各方焦点，谁人获得任用，谁人「无得留低」，坊间揣测纷纭。筹组管治班子绝不可以是向利益集团提供政治酬庸，亦不应受制于政治平衡术，被迫任用一些理念南辕北辙的人。新特首需要建立一支真正志同道合的团队，才更有可能落实施政理念，有效推动政策；特首与高官貌合神离、既得利益集团诸多掣肘，结果只会令施政举步维艰。特区政府主要官员均由特首提名，中央任命，林太身为候任特首，获得中央信任，应当拥有任用各方贤能的权威，中央亦须相信特首用人的眼光，放手让林太筹组管治班子。