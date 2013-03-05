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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:43 BJT

台湾数据：2月CPI年增率2.97%高于市场预期，并创六个月新高

路透台北3月5日 - 台湾主计总处周二公布，2月消费者物价指数（CPI）较上年同期成长2.97%，创六个月新高，并高于路透调查的成长2.7%，主要因水果、油料费、燃气及家庭用电等价格仍处高档，加以适逢农历春节，水产品及肉类等年节相关商品价扬，及部分服务费用循例加价所致。

主计总处并在新闻稿中称，若扣除蔬菜水果，涨2.66％，若再剔除能源后之总指数(即核心物价)，涨2.21%。

2月趸售（批发）物价指数（WPI）较上年同期衰退2.20%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比（%）：

2月 1月

CPI（较上年同期） +2.97 +1.13r

路透调查（较上年同期） +2.70 ─

CPI（较上月，经季节调整） +0.37 +0.04

核心CPI（较上年同期） +2.21 +0.31r

WPI（较上年同期） -2.20 -3.79r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。（完）

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选TW-ECI-CMN (记者 高洁如； 审校 张喜良)

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