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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 13:00 BJT

《中国金融债发行日程表》-3月4日

路透北京3月4日 - 以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体         规模         期限     票面利率     债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)     (年)
 ==============================================================================    
  进出口行         200           3        3.62%       固息金融债    2/20-3/8   
    
  国开行           *60           1       *3.2467%     固息金融债    2/27-3/4
                   *60           3       *3.7796%            
                   *60           5       *4.0096% 
                   *60           7       *4.2121%
                   *60          10       *4.3237%
                                 (参考收益率,今年1-5期固息债第三次增发)  
    
  北京银行        *200           5        *4.30%      固息金融债    2/28-3/4
      *100           5        *4.30%      浮息金融债         
                                                    (一年定存基准)

 *青岛银行       至多15          3         --         固息金融债     3/1-3/5
                 至多35          5   

 *国开行         至多50          1        周二招标     浮息金融债    3/6-3/7                    
                      
                 至多50          3    (今年第10-13期  (三个月shibor基准)
                 至多60          5    浮息债首次增发)
                 至多50          7
                        

 *阜新银行        至多2         10      周二簿记建档   固息次级债    3/5-3/6
                       (第五年末附发行人赎回权)
 *进出口行         200           7        周四招标     固息金融债    3/7-3/13
                   200           5        周四招标     固息金融债    3/7-3/21

  注: *表示新增.(完）

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
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