《中国金融债发行日程表》-3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================== 进出口行 200 3 3.62% 固息金融债 2/20-3/8 国开行 *60 1 *3.2467% 固息金融债 2/27-3/4 *60 3 *3.7796% *60 5 *4.0096% *60 7 *4.2121% *60 10 *4.3237% (参考收益率,今年1-5期固息债第三次增发) 北京银行 *200 5 *4.30% 固息金融债 2/28-3/4 *100 5 *4.30% 浮息金融债 (一年定存基准) *青岛银行 至多15 3 -- 固息金融债 3/1-3/5 至多35 5 *国开行 至多50 1 周二招标 浮息金融债 3/6-3/7 至多50 3 (今年第10-13期 (三个月shibor基准) 至多60 5 浮息债首次增发) 至多50 7 *阜新银行 至多2 10 周二簿记建档 固息次级债 3/5-3/6 (第五年末附发行人赎回权) *进出口行 200 7 周四招标 固息金融债 3/7-3/13 200 5 周四招标 固息金融债 3/7-3/21 注: *表示新增.(完） (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。