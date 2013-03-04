更正-路透基点：来宝集团20亿美元再融资案启动一般银团分销－RLPC

(更正：因译文有误，标题和首段中“以普通银团贷款形式进行”应更正为“启动一般银团分销”；内文第五、六段中的“综合承诺费”有误，均应更正为“综合收益”)

路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，来宝集团20亿美元循环贷款案周五晚间启动一般银团分销。

该交易包括一笔10亿美元364天期贷款和两笔5亿美元三年期贷款。

其中364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔5亿美元的三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。

其中一笔5亿美元三年期贷款可能不会提取，且只会有21家牵头行和账簿管理行加入。这21家牵头行分别是：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、德国商业银行、星展银行、高盛、汇丰控股、中国工商银行伦敦分行、荷兰安智银行、摩根大通、Lloyds TSB Bank、澳洲国民银行、Natixis、苏格兰皇家银行、Rabobank、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。

银行受邀按以下几个层级参贷：对于364天期贷款部分，承贷7,000万美元或更多的银行可获综合收益165个基点和牵头行头衔；承贷5,000-6,900万美元将获得160个基点综合收益和主要安排行头衔；承贷2,500-4,900万美元可获155个基点综合收益和联席主要安排行头衔；承贷1,000-2,400万美元可获150个基点综合收益和安排行头衔。

三年期贷款部分，按照上述相同的承贷规模，银行相应分别获得240、237、233和230个基点的综合收益。三年期贷款的费用将分三次分期支付。