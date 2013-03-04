更正-路透基点：来宝集团20亿美元再融资案启动一般银团分销－RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：因译文有误，标题和首段中“以普通银团贷款形式进行”应更正为“启动一般银团分销”；内文第五、六段中的“综合承诺费”有误，均应更正为“综合收益”)
路透香港3月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，来宝集团20亿美元循环贷款案周五晚间启动一般银团分销。
该交易包括一笔10亿美元364天期贷款和两笔5亿美元三年期贷款。
其中364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔5亿美元的三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。
其中一笔5亿美元三年期贷款可能不会提取，且只会有21家牵头行和账簿管理行加入。这21家牵头行分别是：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、德国商业银行、星展银行、高盛、汇丰控股、中国工商银行伦敦分行、荷兰安智银行、摩根大通、Lloyds TSB Bank、澳洲国民银行、Natixis、苏格兰皇家银行、Rabobank、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。
银行受邀按以下几个层级参贷：对于364天期贷款部分，承贷7,000万美元或更多的银行可获综合收益165个基点和牵头行头衔；承贷5,000-6,900万美元将获得160个基点综合收益和主要安排行头衔；承贷2,500-4,900万美元可获155个基点综合收益和联席主要安排行头衔；承贷1,000-2,400万美元可获150个基点综合收益和安排行头衔。
三年期贷款部分，按照上述相同的承贷规模，银行相应分别获得240、237、233和230个基点的综合收益。三年期贷款的费用将分三次分期支付。
该贷款将用于为今年到期的约26亿美元贷款提供再融资。(完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。