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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 11:47 BJT

中国外汇: 1月代客结售汇顺差926亿美元，远期净结汇94亿美元--外管局

路透北京3月4日- - 中国国家外汇管理局最新数据显示，1月银行代客结售汇顺差926亿美元，顺差额远超上月水平；远期结售汇为净结汇94亿美元。

  刊登在外管局网站上的数据显示，1月银行代客结汇1,818亿美元，售汇892亿美元。同期，银行代客远期结汇签约312亿美元，远期售汇签约218亿美元。
 
   以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
    
                         2013年1月   2012年12月   11月    10月    9月     8月     7月     6月     5月     4月     3月     2月     1月
 代客结售汇净额                 926          543     185      78      63     -63       5     -35      51     -37      78      44     194
 代客收付款顺收                 554          317      59     -53     -89       0      88      64      91      85     149     137     265
 代客远期结售汇净额              94           95      54      -6     -57     -12     -34    -107     -53     -18      33      58      34
 

  银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银
行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

  更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

 (发稿 李然/曹巍浩/李文科; 审校 黄凯)
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