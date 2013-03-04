中国外汇: 1月代客结售汇顺差926亿美元，远期净结汇94亿美元--外管局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日- - 中国国家外汇管理局最新数据显示，1月银行代客结售汇顺差926亿美元，顺差额远超上月水平；远期结售汇为净结汇94亿美元。 刊登在外管局网站上的数据显示，1月银行代客结汇1,818亿美元，售汇892亿美元。同期，银行代客远期结汇签约312亿美元，远期售汇签约218亿美元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 代客结售汇净额 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78 44 194 代客收付款顺收 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 137 265 代客远期结售汇净额 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 58 34 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银 行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然/曹巍浩/李文科; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。