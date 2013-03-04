中国政治：十二届人大一次会议会期12天半，下周三起确定国家领导人人选

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 中国十二届全国人大一次会议副秘书长兼发言人傅莹周一表示，本届会议将于3月5日上午正式开幕，会期12天半，3月17日上午正式闭幕。并将于第三个单元（即下周三、13日）起确定国家领导人人选。
傅莹指出，本次大会共有16项议程，分四个单元。第一单元是3天半时间，将听取和审议政府工作报告、审查和批准计划报告、审查和批准预算报告，表决通过全国人大财经委员会组成人员的人选名单。
第二单元也是三天半时间，听取和审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。审议国务院机构改革和职能转变方案。
3月12日休会一天。第三单元是四天时间，将选举十二届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长、委员，选举国家主席、副主席，决定国务院总理的人选，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、国务院秘书长的人选。
同时选举中央军委主席，决定中央军委副主席、委员的人选，选举最高人民法院院长，选举最高人民检察院检察长，表决通过其他八个全国人大专门委员会组成人员的人选名单。
第四单元是半天时间，审议大会的各项决议草案，提请大会表决，举行闭幕式。
中国将分别于3月3日及5日起召开政协十二届一次会议及十二届人大一次会议，会议将确定国家主席及总理等新一届政府领导人，有关反腐改革以及财经高官人事变动均备受瞩目。 (完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。