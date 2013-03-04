中国货币市场：资金趋松隔夜回购利率跳水，观望公开市场操作七天走势仍谨慎

路透上海3月4日 - 中国银行间市场周一早盘资金供给继续增加，隔夜回购加权利率 大跌约80个基点(bp)至3.3%附近，而七天期等利率虽然也有所下行，但在观望本周公开市场操作方向中而走势略显谨慎。

业内人士周一透露，中国公开市场一级交易商本周可上报七天及14天逆回购，以及28天正回购需求。上周三因资金极为吃紧，央行一度临时新增逆回购需求，但周四却爽约未现。

“今天早上资金是挺松的，但我还是担心明天公开市场操作(方向)。”华北一银行交易员称。

他并表示，从目前资金面渐宽走势来看，明日公开市场逆回购询而不发的可能性仍很大。因此二级市场质押回购利率走向，还要看未来央行操作方向及力度而定。

近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11：51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中：隔夜 3.3015 4.1043 -80.28

七天 4.3003 4.4329 -13.26

14天 4.3065 4.8001 -49.36

上交所债券回购

其中：一天 3.9000 5.0700 -117.00

七天 3.8700 3.7900 +8.00

14天 3.7500 3.5200 +23.00

回购定盘利率

其中：隔夜 3.3200 4.2800 -96.00

七天 4.3300 4.5500 -22.00

14天 4.3300 4.8200 -49.00

shibor

其中：隔夜 3.2935 4.1360 -84.25

七天 4.3130 4.4760 -16.30

三个月 3.8920 3.8946 -0.26