日本股市：日经指数升至53个月高位，受积极宽松预期所激励

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京3月4日 - 日股日经指数周一升至53个月高位，不动产类股和金融股在日本央行新领导层将积极宽松的预期下走扬。
日经指数 早盘上涨0.6%至11,674.90点，超越在2月25日创下的前次53个月高位11,662.52。盘初时日经一度大涨1.4%至11,767.68。
“外资仍对安倍经济学和新领导层下的(货币)政策有很高期待,"Kazaka证券资本市场研究主管Yoshihiko Tabei表示.
不动产业指数 涨幅居冠，大涨4.9%。
东证股价指数 上涨1.1%至995.21点，一些出口股受到日圆贬值的提振。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。