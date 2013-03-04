日本股市：日经指数升至53个月高位，受积极宽松预期所激励

路透东京3月4日 - 日股日经指数周一升至53个月高位，不动产类股和金融股在日本央行新领导层将积极宽松的预期下走扬。

日经指数 早盘上涨0.6%至11,674.90点，超越在2月25日创下的前次53个月高位11,662.52。盘初时日经一度大涨1.4%至11,767.68。

“外资仍对安倍经济学和新领导层下的(货币)政策有很高期待,"Kazaka证券资本市场研究主管Yoshihiko Tabei表示.

不动产业指数 涨幅居冠，大涨4.9%。