中国股市: 沪综指早盘收挫逾2.8%,受房地产及相关基建建材板块大跌拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月4日 - 中国股市沪综指周一早盘收挫逾2.8%，因房地产相关板块受调控政策加码拖累大跌。分析人士表示，由于目前中国经济仍处于复苏通道，对市场仍将起到支持作用，因而预计大盘在经历短期调整后，3月中旬或仍存上行可能。
沪综指 早市收报2,292.137点,跌2.86%；上证地产类指数 大挫9.06%。其中，首开股份 等多只地产股已跌停或几近跌停，房地产股龙头股万科 亦大跌9.97%。
东北证券分析师沈正阳预计，“市场将继续调整逾一周时间，3月中旬料重拾震荡上行走势，因目前市场整体仍处于复苏通道。”预计金融加概念股将是稍后引领市场反弹的主力。
房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。 (完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。