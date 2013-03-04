中国股市: 沪综指早盘收挫逾2.8%,受房地产及相关基建建材板块大跌拖累

路透北京3月4日 - 中国股市沪综指周一早盘收挫逾2.8%，因房地产相关板块受调控政策加码拖累大跌。分析人士表示，由于目前中国经济仍处于复苏通道，对市场仍将起到支持作用，因而预计大盘在经历短期调整后，3月中旬或仍存上行可能。

沪综指 早市收报2,292.137点,跌2.86%；上证地产类指数 大挫9.06%。其中，首开股份 等多只地产股已跌停或几近跌停，房地产股龙头股万科 亦大跌9.97%。

东北证券分析师沈正阳预计，“市场将继续调整逾一周时间，3月中旬料重拾震荡上行走势，因目前市场整体仍处于复苏通道。”预计金融加概念股将是稍后引领市场反弹的主力。

房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网上周五稍晚刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。另外,对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。 (完)