更新版 1-中国外汇: 1月代客结售汇顺差意外飙高，但资本大量流入状况料难持续

* 银行代客结售汇顺差处历史最高水平 * 或意味着1月外汇占款亦可能创历史新高 * 短期资本流入推动顺差高位的状况料难持续 (新增评论) 路透北京3月4日 - 中国外管局最新公布的银行代客结售汇顺差规模远超预期至926亿美元，处于纪录最高水平，这意味着尚未公布的1月外汇占款或将 接近历史最高水平，体现为国际收支平衡表上的短期资本大量流入。市场人士分析称，银行代客结售汇顺差如此大规模应该是受到经济复苏以及春节因素等 影响，但短期资本大量流入状况料难以持续。 中国国家外汇管理局最新数据显示，1月银行代客结汇1,818亿美元，售汇892亿美元，代客结售汇顺差926亿美元，顺差额远超上月水平；同期，银行代 客远期结汇签约312亿美元，远期售汇签约218亿美元，远期结售汇为净结汇94亿美元。 央行尚未公布1月份外汇占款数据，但根据外管局此次公布的银行代客结售汇数据，1月结售汇顺差上涨至历史最高水平折合人民币5,800亿元人民币左 右。中金公司据此预计1月外汇占款增量与此接近，将超过2012年全年外汇占款增量，而历史上单月外汇占款增量超过6,000亿只有2008年1月一次。 “（银行代客结售汇顺差）这么大啊，远超预期了，估计还是因为经济温和复苏，国际资本流入中国的影响，还有春节海外汇款以及国际结算的因素影 响，...2月份这些因素没有消退，要观察到3、4月数据才能看到趋势。”华宝信托宏观师聂文称。 招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮提出，去年在人民币贬值预期期间，很多企业攒了很多美元，可能在今年春节前集中结汇。一般来说中国公 司有个年前清帐的习惯，尤其是民间企业，可能要在年前把之前拖着的帐给结掉，这可能是造成去年的结汇需求在春节前两个月爆发的一个因素。另外，热 钱流入可能也是一个因素。 北京一国有银行交易员亦称,银行代客结售汇顺差数额虽然很大,但也反映市场的正常情况,净结汇的压力的确比较大."境内外价差大导致套利盘很多， 主要是在境内做结汇。购汇大户油盘又都选在在境外购汇了，自然顺差很大，...我觉得这种情况正慢慢好转。"他称。 中金报告还指出，如果1月外汇占款增长与结售汇差额5,800亿元基本相当，那么按照公式(短期资本净流入=外汇占款–贸易顺差–直接投资净流入)推 算的短期资本净流入高达3,700亿元，较此前连续9个月的净流出发生了逆转。 而结售汇顺差规模超预期实际上印证了中国春节前流动性显着改善的状况，当时银行间市场利率较为罕见地呈现平稳走势。中国央行春节后首周即大举 回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,致当周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措, 对短期政策预期仍维持相对稳定. **短期资本大量流入料难持续** 多数市场人士认为,虽然受诸多因素影响，短期资本大量流入的状况的确存在，但多数因素属于短期因素，因此目前的资本流入压力应该是短期现象。 "外汇占款的大幅增加更多是短期因素导致，未来难以持续。因此，货币政策不需要显着收紧来对冲外汇占款增加，短期内上调存款准备金率的可能性 小。"中金公司报告指出. 聂文亦认为，目前人民币有一定升值压力，但考虑到美元近期在走强，而人民币主要围绕美元波动，中期人民币可能更多是稳定为主，目前的资本流入 压力应该是短期现象。 中国国家外汇管理局上周四表示，2013年中国经常项目尤其是贸易顺差局面仍会持续，并继续吸引外国直接投资等国际长期资本流入。今年要以控流入 作为防风险的保障措施。 中金公司报告并指出，1月社会融资总量增长迅猛，其中一个重要的推动因素可能是外汇占款大幅增长。在贸易顺差和FDI（外商直接投资）净流入并没 有大幅增加的情况下，1月外汇占款大幅上升主要体现为国际收支平衡表上的短期资本流入。一方面非银行部门减少所持有的外汇头寸，另一方面是海外资 本流入增加。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 代客结售汇净额 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78 44 194 代客收付款顺收 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 137 265 代客远期结售汇净额 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 58 34 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银 行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然/曹巍浩/李文科; 审校 曾祥进)