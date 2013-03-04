中国债市动态：资金面趋缓现券收益率略降，股市大跌亦提升避险情绪

路透上海3月4日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率略跌，上午资金面状况较上周趋缓，此外房地产调控细则出台引发股市大跌，亦令市场避险情绪有所升温，现券买盘略显暖意。

不过交易员指出，市场普遍预期2月份居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将反弹，通胀压力逐步加大不可忽视，债市暂难有持续走强动力。

“(收益率)稍微小跌一点，资金比上周好一些，一年国债(收益率)下了1-2个点吧，”上海一银行交易员称。

他指出，尽管市场短暂回暖，但机构谨慎的心态并未有效转变，“看多的也有，看空的也有，比较担心2月的通胀，市场还是很纠结。”

银行间市场周一早盘资金供给继续增加，隔夜回购加权利率 大跌约80个基点(bp)至3.3%附近，而七天期等利率虽然也有所下行，但在观望本周公开市场操作方向中而走势略显谨慎。

中国股市沪综指周一早盘收跌逾2.86%，因近期作为市场风向标之一的房地产相关板块受调控政策加码拖累大跌。不过分析人士预计，由于目前中国经济仍处于复苏通道，因而预计市场在经历短期调整后，3月中旬或仍存震荡上行机遇。