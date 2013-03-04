版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 12:28 BJT

东京汇市：日圆在避险资金追捧下普遍上涨，因中国股市受打房政策掼压

纽约      当日       今年来    2012年
                                 最新报价   上收市价  涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                           
 欧元/美元                       1.3022     1.3020    +0.02      -1.30     1.3194
 美元/日圆                       93.34      93.56     -0.24      +7.61     86.74
 欧元/日圆                       121.55     121.77    -0.18      +6.19     114.46
 美元/瑞郎                       0.9421     0.9426    -0.05      +2.91     0.9155
 英镑/美元                       1.5033     1.5036    -0.02      -7.49     1.6251
 美元/加元                       1.0295     1.0267    +0.27      +3.77     0.9921
 澳元/美元                       1.0155     1.0202    -0.46      -2.29     1.0393
 新西兰元/美元                   0.8209     0.8248    -0.47      -0.89     0.8283
 澳元/日圆                       94.790     95.360    -0.60      +5.17     90.130
 新西兰元/日圆                   76.620     77.080    -0.60      -45.59    140.820
 英镑/日圆                       140.31     140.55    -0.17      -0.36     140.82
 澳元/新西兰元                   1.2363     1.2366    -0.02      -1.41     1.2540
                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计算。
 (完)    
    
          
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐