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市场报道 | 2013年 3月 4日 星期一 12:42 BJT

全球金市：亚洲买盘推升金价，但美国数据强劲构成压抑

投资者静待美国减支措施的影响。然而这部分规模为850亿美元的减支措施与美国政府3.7万亿(兆)美元总支出相比微不足道，不太可能严重拖累美国经济。

美国制造业数据显现活力,加之汽车销售强劲且2月消费者信心上升，说明经济成长回温，削弱了黄金的魅力。

全球市场的近期疲态促发亚洲实货买兴，缓和了以美元计价黄金的跌势。因国内与国际间黄金价差走阔，中国实货买兴尤甚。

现货金 微升0.2%至每盎司1,578.01美元，弹离上周五所及一周低点1,564.44美元。

美国期金 上升0.3%，报1,577.60美元。

路透市场分析师王涛表示，技术分析显示，现货金在短暂整固之后可能降至2月21日低位1,554.49美元，因其处于第五浪下行浪。

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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1578.01 3.15 +0.20 -5.76

现货银 28.63 0.07 +0.25 -5.45

现货铂金 1572.74 3.00 +0.19 2.46

现货钯金 716.97 -2.50 -0.35 3.61

COMEX期金 1577.60 5.30 +0.34 -5.86 13673

COMEX期银 28.64 0.15 +0.53 -5.26 3092

欧元/美元 1.3014

美元/日圆 93.31

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 杜明霞/程琳)
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