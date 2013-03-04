全球金市：亚洲买盘推升金价，但美国数据强劲构成压抑

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
投资者静待美国减支措施的影响。然而这部分规模为850亿美元的减支措施与美国政府3.7万亿(兆)美元总支出相比微不足道，不太可能严重拖累美国经济。
美国制造业数据显现活力,加之汽车销售强劲且2月消费者信心上升，说明经济成长回温，削弱了黄金的魅力。
全球市场的近期疲态促发亚洲实货买兴，缓和了以美元计价黄金的跌势。因国内与国际间黄金价差走阔，中国实货买兴尤甚。
现货金 微升0.2%至每盎司1,578.01美元，弹离上周五所及一周低点1,564.44美元。
美国期金 上升0.3%，报1,577.60美元。
路透市场分析师王涛表示，技术分析显示，现货金在短暂整固之后可能降至2月21日低位1,554.49美元，因其处于第五浪下行浪。
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贵金属 价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
现货金 1578.01 3.15 +0.20 -5.76
现货银 28.63 0.07 +0.25 -5.45
现货铂金 1572.74 3.00 +0.19 2.46
现货钯金 716.97 -2.50 -0.35 3.61
COMEX期金 1577.60 5.30 +0.34 -5.86 13673
COMEX期银 28.64 0.15 +0.53 -5.26 3092
欧元/美元 1.3014
美元/日圆 93.31
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 杜明霞/程琳)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。