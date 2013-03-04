东京美债：公债价格在亚洲走坚，此前美国正式启动支出削减

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
国会和奥巴马仍可在未来数周内中止减支措施，但双方均未表达出对此有信心。
美国公债自上周一因意大利选举结果而价格大幅上涨以来，收益率已降至略低一点的新区间。
“没人认为意大利将违约。但除非他们组建起政府，否则欧洲央行将无法购买意大利公债。意大利选民反对撙节举措的事实也不容忽视，”一名日系银行的交易员称。
美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示，2月工厂生产增速创2011年6月来最快，但美国公债不为所动。
不过1月消费者支出增长乏力，以及减税措施于今年稍早开始到期后，导致可支配收入减少，抵消了ISM制造业数据的光芒。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/程琳; 审校 李春喜/许娜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。