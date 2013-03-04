东京美债：公债价格在亚洲走坚，此前美国正式启动支出削减

国会和奥巴马仍可在未来数周内中止减支措施，但双方均未表达出对此有信心。

美国公债自上周一因意大利选举结果而价格大幅上涨以来，收益率已降至略低一点的新区间。

“没人认为意大利将违约。但除非他们组建起政府，否则欧洲央行将无法购买意大利公债。意大利选民反对撙节举措的事实也不容忽视，”一名日系银行的交易员称。

美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示，2月工厂生产增速创2011年6月来最快，但美国公债不为所动。

不过1月消费者支出增长乏力，以及减税措施于今年稍早开始到期后，导致可支配收入减少，抵消了ISM制造业数据的光芒。(完)

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