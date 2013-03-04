中国汇市：人民币即期早盘续走低，两会开幕各方观望气氛浓重

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 人民币即期走低
* 观望气氛浓重，成效区间较窄
* 短期内净结汇格局难变
路透北京3月4日 - 人民币兑美元即期 周一小幅走低。隔夜美元指数大涨，人民币中间价也小幅回软。两会(人大和政协会议)于周日拉开帷幕，市场观望气氛浓重，成交区间较窄，不过净结汇格局仍未改变。
交易人士称，虽然对两会在汇改方面有所期待，不过受维稳政策引导，加之各种政策出台还不透明，大家多选择谨慎观望。
上海一外资银行交易员表示，今天还未看到较大的客盘flow，月初时企业的客盘flow通常不多。此外，受上周末短期外债额度增加消息影响，大家也多选择谨慎观望。
为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标，较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市场影响有限。
北京时间12:32,人民币兑美元即期报6.2248元,上日收报6.2237元.今日人民币兑美元中间价 为6.2822元,上日中间价为6.2798元.
上海另一外资银行交易员称，从外管局最新公布的1月代客结售汇数据看，结汇较重的情形可能还会延续一段时间，企业从价格和实需角度分析，加上人民币升值预期，可能还会选择继续结汇。
中国国家外汇管理局最新数据显示，1月银行代客结售汇顺差926亿美元，顺差额远超上月水平；远期结售汇为净结汇94亿美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3200/70,上日尾盘为6.3165.
北京时间12:32,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2203/22元,上一交易日尾盘报6.2205元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。