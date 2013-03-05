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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 08:24 BJT

中国财政：今年全国预算赤字规模1.2万亿元,赤字率约2%－财政部

路透上海3月5日 - 中国财政部周二称,2013年全国财政预算赤字规模为12,000亿元人民币，赤字率2%左右(占国内生产总值GDP的比例)。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称,中国2013年全国财政收入126,630亿元，增长8%；全国财政支出138,246亿元，增长10%。

报告并称,财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元。(完)

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