香港数据：2月PMI降至51.2,扩张速度降至四个月来最低─汇丰

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
路透香港3月5日 - 以下为汇丰香港2月份采购经理人指数(PMI)数据：
2013年 2月 1月
51.2 52.5
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9
* 2月PMI高于50.0指标,反映香港私营经济进一步增长，增长率为2012年10月来最弱，部份是因为来自中国内地的新订单量回落。
* 产出及新订单较1月温和增长，有受访企业认为，增长与市况好转与赢得新客户有关，因而有意招聘员工。虽然新创职位增速轻微，但已扭转企业上个月削减职位的情况。新订单指数值降至四个月来低位，反映新业务量增幅仅属温和。 * 香港私营企业由内地取得的新业务量有所下降，约38%受访企业报称其内地新订单减少，另有7%录得增长，整体降幅温和。
* 投入价格通胀率为四个月来最低。投入成本指数维持在50.0上方，显示投入品的平均价格支出进一步上升，月内采购价格和员工薪酬均告上涨。整体通胀率升速温和，为最近四个月来最慢。 * 2月私营企业平均销售价格连续五个月上涨，但最新产出价格升幅尚属轻微且为当前上升周期最弱。最近一个调查期内曾提价的企业普遍表示，加价是为了将成本增幅压力转嫁给客户。
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示，”蛇年伊始，香港私营经济活动热闹而忙碌，新业务上升、新聘职位增加，而工资增长水平为2011年中以来最缓。虽然来自于中国内地的需求减缓（或与农历新年假期相关），企业营运环境相对稳健，且得以将增加的成本转嫁至客户身上。然而通胀压力悄然而生。“(完)
浏览香港经济其他新闻,请点选 (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)