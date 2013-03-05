香港数据：2月PMI降至51.2,扩张速度降至四个月来最低─汇丰

路透香港3月5日 - 以下为汇丰香港2月份采购经理人指数(PMI)数据：

2013年 2月 1月

51.2 52.5

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9

* 2月PMI高于50.0指标,反映香港私营经济进一步增长，增长率为2012年10月来最弱，部份是因为来自中国内地的新订单量回落。

* 产出及新订单较1月温和增长，有受访企业认为，增长与市况好转与赢得新客户有关，因而有意招聘员工。虽然新创职位增速轻微，但已扭转企业上个月削减职位的情况。新订单指数值降至四个月来低位，反映新业务量增幅仅属温和。 * 香港私营企业由内地取得的新业务量有所下降，约38%受访企业报称其内地新订单减少，另有7%录得增长，整体降幅温和。

* 投入价格通胀率为四个月来最低。投入成本指数维持在50.0上方，显示投入品的平均价格支出进一步上升，月内采购价格和员工薪酬均告上涨。整体通胀率升速温和，为最近四个月来最慢。 * 2月私营企业平均销售价格连续五个月上涨，但最新产出价格升幅尚属轻微且为当前上升周期最弱。最近一个调查期内曾提价的企业普遍表示，加价是为了将成本增幅压力转嫁给客户。

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示，”蛇年伊始，香港私营经济活动热闹而忙碌，新业务上升、新聘职位增加，而工资增长水平为2011年中以来最缓。虽然来自于中国内地的需求减缓（或与农历新年假期相关），企业营运环境相对稳健，且得以将增加的成本转嫁至客户身上。然而通胀压力悄然而生。“(完)