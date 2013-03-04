澳新汇市：澳元兑美元跌至八个月低点，受到中国遏制房地产消息的拖累

澳元兑美元自1月初触及1.066美元以来便处于下行走势。

一欧系银行交易商表示，”(澳元)多头只是失去耐心”。他并称，”其之前的走势不错，但2月上档方面没有进展。”他预测澳元到3月中会回到平价水准。

新西兰元兑美元 追随澳元跌势，下跌0.5%，至0.8206的两个月低位。

新西兰元在过去两周已下跌4%，自17个月高位0.8534回落，因投资者已缩减对新西兰元上涨的大举押注。

新西兰元/美元支撑位在200日移动均线切入位0.8161美元,以及11月触及的低位0.8053美元.阻力位在0.8280美元(为之前的支撑位),以及100日移动均线切入位0.8297美元.(完)

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