中国资管: 上周494款银行理财产品发行，非保本理财占近七成

路透香港3月4日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(2月23日-3月1日)42家银行共发行了494款理财产品，产品数量较上期报告减少127款。

报告称，元旦至春节期间一般是投资者调整投资方式并更换理财产品的高峰期，市场资金流动性很大，投资欲望强烈，银行为抢占市场，纷纷力推收益率高且投资灵活的短期理财产品，从而推高理财产品收益水平。春节之后这种投资需求减缓，且股市、期市纷纷开市，分流市场兴趣，再加上银行季末考核结束，理财产品的收益率也普遍下行。

目前市场上，5万元人民币为起点、期限在2个月左右的理财产品，预期年化收益率大多在3.7-4.6%之间。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共162款，市场占比为32.79%；非保本型理财产品共332款，市场占比为67.21%。

从理财产品投向来看，35.9%投向人民币债券市场，8.52%投向外币债券市场，结构性产品1.42%，仅有1.42%的产品投向信贷类，而最大的比例是50.91%的其他类。

**878款产品到期,仅一款未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有878款产品到期，159款产品公布了到期收益率，其中158款产品实现了最高预期收益率，一款产品未实现最高预期收益率。

未实现最高预期收益率的产品为招商银行2012年12月28日发行的“招银进宝之点贷成金1117号理财计划（101997）”，投资期限55天，预期最高收益率为4.80%，该非保本浮动收益型产品投资于AA级（含）以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券，以及资金拆借、信托计划、银行存款等其他金融资产，到期实现4.40%的收益。

到期收益率最高的产品为交通银行在2012年2月15日发行的“‘得利宝新绿’澳元理财产品（F1120429）”，该产品投资于货币市场工具以及结构性金融衍生工具，投资期限1年，投资币种为澳元，到期收益率为7.55%。

到期收益率最高的人民币产品为渤海银行在2012年2月27日发行的“2012年第54期理财产品（2012B25）”，该产品投资期限为364天，该产品投资于国内货币与债券市场工具、信贷类、收益权等多种金融工具，到期获得5.55%的年化收益率。

**超六成银行系QDII实现正收益**

截至2013年3月1日，正在运行的215款QDII(合格境内机构投资者)理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有133款（占比62.88%），所有产品近一年的平均净值增长率为1.62%。

从银行性质看，中资银行正在运行的21款QDII理财产品中，有16款产品（占比76.19%）近一年累计收益率为正，中信银行的“QDII中信理财3号美元”产品以11.71%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的194款QDII理财产品中，有127款产品（占比65.46%）近一年累计收益率为正。