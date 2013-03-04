版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 13:41 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元有买回兴趣,但亚洲时段偏向走低

0500GMT

* 欧元兑美元在1.2967下方的周五低点有大型停止单

* 1.2950下方与1.2900有更多停止单，1.2845下方有大型停止单

* 欧元兑日圆在东京定盘后卖单增多，122.00挂有卖单

* 122.20上方有停止单，但偏向走低。(完)

(编译 隋芬; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐