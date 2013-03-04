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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 13:50 BJT

台湾股市：收低1.2%，创下三个多月来最大单日百分比跌幅

路透台北3月4日 - 台湾股市周一收低1.2%，创下三个多月来最大单日百分比跌幅，追随中国股市以及大多数区域股市的跌势。

台股加权股价指数 收低97.29点至7,867.34点，不但是11月中以来最大单日百分比跌幅，也是约一个月内的最低收位。

电子股 和金融保险类股 分别下跌1%和1.5%。

初步数据显示，大盘成交值 为840.22亿台币，上交易日为819.68亿。(完)
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