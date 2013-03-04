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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 14:13 BJT

日本个股：索尼目标为打败中国对手，跻身全球第三大智能手机厂商

路透东京3月4日 - 索尼 表示，其目标为争取在智能手机市场排名第三大，仅次于苹果 和三星电子 ，使其将和同样想要争夺第三大厂商的中国华为 和中兴通讯 相互竞争。

索尼移动业务主管Kunimasa Suzuki表示，公司将会针对每个市场调整智能手机的发展。这暗示索尼可能会针对开发中国家推出较便宜的机种。

根据研究公司IDC，截至12月31日止的第四季，索尼以4.5%的市占率在全球智能手机市场排名第四大，排名在前的华为拿下4.9%的市占率，排名在后的中兴通讯则有4.3%的市占率。三星和苹果合计拿下逾半数的市场。(完)
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