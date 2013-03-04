日本个股：索尼目标为打败中国对手，跻身全球第三大智能手机厂商

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京3月4日 - 索尼 表示，其目标为争取在智能手机市场排名第三大，仅次于苹果 和三星电子 ，使其将和同样想要争夺第三大厂商的中国华为 和中兴通讯 相互竞争。
索尼移动业务主管Kunimasa Suzuki表示，公司将会针对每个市场调整智能手机的发展。这暗示索尼可能会针对开发中国家推出较便宜的机种。
根据研究公司IDC，截至12月31日止的第四季，索尼以4.5%的市占率在全球智能手机市场排名第四大，排名在前的华为拿下4.9%的市占率，排名在后的中兴通讯则有4.3%的市占率。三星和苹果合计拿下逾半数的市场。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。