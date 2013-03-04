日本个股：索尼目标为打败中国对手，跻身全球第三大智能手机厂商

路透东京3月4日 - 索尼 表示，其目标为争取在智能手机市场排名第三大，仅次于苹果 和三星电子 ，使其将和同样想要争夺第三大厂商的中国华为 和中兴通讯 相互竞争。

索尼移动业务主管Kunimasa Suzuki表示，公司将会针对每个市场调整智能手机的发展。这暗示索尼可能会针对开发中国家推出较便宜的机种。